No 2º Trimestre, Hapvida tem Receita Líquida de R$ 6,8 bilhões

Foi divulgado ontem à noite o balanço financeiro do segundo semestre deste ano do grupo cearense Hapvida, uma das maiores empresas brasileiras do setor de saúde.

No período abril, maio e junho, o grupo Hapvida registrou crescimento de 12,4% na Receita Líquida, totalizando R$ 6,8 bilhões no segundo trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022.

Esse crescimento foi fruto da implementação de uma estratégia dos reajustes necessários para o reequilíbrio dos contratos e recomposição de margens. A companhia também demonstrou sucesso na otimização de suas operações, com queda nominal das despesas administrativas e de vendas.

Outro destaque nos resultados do 2T23 se refere ao avanço do Ebitda ajustado, que alcançou R$ 606,2 milhões – um aumento de 4,1% quando comparado ao segundo trimestre de 2022.

Além desse ponto, é possível observar um crescimento de 14,8% na receita de Planos de Saúde, totalizando R$ 6,6 bilhões neste segundo trimestre de 2023, impulsionado por um aumento de 1,2% no número de beneficiários em planos de saúde e pela recomposição de preços. A estratégia de reajuste contribuiu para um forte aumento do ticket médio mensal, que cresceu 12,2% em relação ao ano anterior.



Importante mencionar que a sinistralidade caixa da Hapvida foi de 73,9% no segundo trimestre de 2023, um crescimento de 1,6 ponto percentual comparado ao mesmo período do ano anterior e, também, em relação ao primeiro trimestre deste ano – aumento da sinistralidade em patamar inferior à sazonalidade histórica (em torno de 2,5 pontos percentuais).



Reforçando o compromisso da empresa com os investidores e clientes, a Hapvida NotreDame Intermédica ressalta o investimento na expansão de sua rede de atendimento próprio, contando agora com 85 hospitais, 77 unidades de pronto atendimento, 331 clínicas e 271 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Essa iniciativa faz parte de um movimento de expansão, inovação e eficiência operacional, garantindo o fornecimento contínuo de cuidados de saúde de qualidade para seus beneficiários em todo o Brasil.