Evangelho de hoje, 5ª feira, 10/08/23 (Jo 12, 24-26)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará".

Reflexão – Seguir a Jesus significa servir desinteressadamente.

Jesus neste Evangelho nos revela que quanto mais nos apegarmos à nossa vida boa, ao nosso viver egoísta, às coisas que nos dão prazer, mais iremos sofrer as consequências pela nossa insensatez. A Palavra de Deus é transformadora e libertadora, e nos ajuda a encontrar o modo mais seguro para que possamos produzir muitos frutos. Se todos nós acolhêssemos a verdade do Evangelho, de coração, a nossa vida seria muito mais plena, no entanto, perdemos precioso tempo quando nos consumimos em coisas que não têm serventia para o nosso crescimento nem humano nem espiritual. Assim, pois, perdemos dinheiro quando vivemos em função de nos deleitar conosco mesmos, perdemos amigos, família, quando egoisticamente só pensamos nas nossas dificuldades e nos isolamos como vítimas e muitas outras coisas nós deixamos de angariar. Todo aquele que se fecha em si mesmo perde o gosto pela vida e não encontra sentido para as suas obras. A semente que cai na terra tem que primeiro morrer. Morrer no sentido de não fazer questão, de renunciar, de deixar-se exercitar, de desapegar-se dos bens, dos interesses e das pessoas. Os frutos que colhemos desde já, são, alegria, paz, esperança, frutos que devemos usar para alimentar os outros, não a nós mesmos. Seguir a Jesus significa servir desinteressadamente. – Você se liga às dificuldades das outras pessoas? – Você sofre com o que passa o seu irmão, ou está sempre girando em torno dos seus problemas? – Diante de Deus você se considera justo para com os Seus Filhos e seus irmãos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO