Coema aprovará amanhã licença ambiental para Refinaria e H2V

Amanhã, às 14 horas, no auditório da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) reunir-se-á para apresentar e votar o pedido de licenciamento ambiental de dois projetos de grande importância para a economia do Ceará.

O primeiro da pauta será o da Refinaria de Petróleo de Pecém, a ser implantado na geografia da Zona de Processamento para Exportação (ZPE); o segundo é o da australiana Fortescue, que produzirá Hidrogênio Verde também na mesma ZPE do Ceará.



A Refinaria de Petróleo do Pecém terá capacidade para processar, diariamente, 100 mil barris de petróleo, produzindo combustíveis marítimos baixos teores de enxofre para navios (bunker e diesel marítimo), além de gasolina A, Diesel S10 e gás natural.

A empresa que construirá a refinaria – Noxis Energy – já anunciou sua intenção de exportar 80% de sua produção.

As obras de construção da unidade de refino da Noxis Energy deverão ser iniciadas no primeiro trimestre de 2024. O início de suas operações poderá acontecer dois anos depois.