Apps regionais de transporte crescem e remuneram motoristas até 50% mais

Empresas brasileiras estão investindo de maneira crescente em aplicativos de transporte regionais, que atuam em cidades nas quais as plataformas gigantes como o Uber não chegam.

E este nicho tem uma desenvolvedora cearense como um dos principais players. A 704 Apps, com sede em Fortaleza, cria os softwares e os vende para empresas de diversas partes do Brasil. Já são mais de 100 mil motoristas cadastrados em mais de mil cidades e vários países.

Um dos diferenciais da regionalização destes aplicativos, segundo a 704, é a melhor relação entre horas trabalhadas e a remuneração dos motoristas. Conforme dados da empresa, os motoristas que atuam com plataformas menores trabalham de 20% a 30% menos, mas tendo um lucro de 30% a 50% maior em relação aos aplicativos consagrados.

"Esse lucro é tanto do motorista quanto da empresa, que está inserida na economia local, gerando empregos locais, rodando o dinheiro localmente, evitando que as maiores receitas saiam do país, que é o que acontece com os aplicativos concorrentes", explica Betho Costa, CEO da 704.

Novo app

A companhia lançou recentemente no mercado o MobilityPro, com novas funções de segurança para aplicativos de mobilidade urbana e logística

A plataforma já foi adquirida por mais de 50 apps de transporte no Brasil, número que deve chegar a 200 até o fim de 2023.

"Até o fim do ano, queremos gerar um impacto de mais de 200 milhões de reais nas economias locais de onde esses aplicativos estão inseridos, por conta do MobilityPro. A questão da segurança vai fazer com os motoristas migrem dos apps internacionais e passem a utilizar os locais, gerando riqueza para a própria região", explicou Betho.