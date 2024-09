Unimed Fortaleza inaugura emergência de R$ 14 milhões e vai faturar R$ 3,5 bi em 2024

A Unimed Fortaleza se prepara para inaugurar mais um equipamento e deve encerrar o ano de 2024 com faturamento de R$ 3,5 bilhões, crescimento de cerca de 10% na comparação com o ano anterior, revelou à coluna o presidente da cooperativa de saúde, Marcos Aragão.

O Pronto Atendimento Aldeota abre as portas na próxima quarta-feira (18). Com investimento de R$ 14 milhões, o equipamento é vocacionado para atendimentos de média e baixa complexidade em clínica médica e traumatologia e tem a proposta de reduzir o fluxo no Hospital Unimed (conhecido antes como Hospital Regional Unimed).

De acordo com Aragão, a ideia é oferecer um Pronto Atendimento geograficamente mais próximo da população de bairros como Papicu, Dunas, Aldeota e Meireles. "Toda essa região deve ter uma confluência maior de atendimentos para essa unidade, então a vocação principal é o atendimento de urgência e emergência". A unidade funcionará 24 horas.

O Pronto Atendimento Aldeota se soma a outros três grandes investimentos realizados pela Unimed Fortaleza ao longo dos últimos dois anos. São eles o Hospital Unimed Sul (R$ 200 milhões), Centro de Oncologia da Unimed (R$ 10 milhões) e uma clínica com foco no atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que teve aporte de R$ 8 milhões.

Investimentos em dois anos

Considerando os três equipamentos e o Pronto Atendimento Aldeota são R$ 232 milhões investidos nos últimos dois anos. Marcos Aragão destaca que, agora, portanto, os planos pretende "maturar os investimentos". "A nossa intenção é que, uma vez entregues, a gente entre em um período de maturação dos investimentos e aí, pelo menos em um curto prazo, a gente não deve investir em uma nova unidade".

Neste mês é realizado o planejamento estratégico da Unimed Fortaleza, ocaisão em que será discutida a orçamentação para o ano que vem. Ele revela que a cooperativa deve mirar a obtenção de certificações e acreditações. "É importante que esses equipamentos se comuniquem uns com os outros. Estamos então em um processo de acreditação, que é um ordenamento de processos e fluxo de atendimento dentro das nossas unidades, sempre visando a qualidade assistencial e a segurança dos nossos pacientes".

Apesar de frisar que não devem ser pensados novos equipamentos por enquanto, ele não descarta que "pode surgir alguma novidade" durante as reuniões do conselho.

Equipamentos

A Unimed Fortaleza possui dois hospitais, 11 laboratórios e dois centros de imagem. Além disso, conta com um centro de oncologia e os pronto atendimentos de Maracanaú, Bezerra de Menezes, o Aldeota, a ser inaugurado na quarta, e o virtual. De acordo com Aragão, a cooperativa conta com 400 prestadores. "A Unimed Fortaleza tem a maior rede credenciada entre os planos de saúde. É importante a gente promover também a integração entre a nossa rede e a rede credenciada".

Ainda segundo o presidente da Unimed Fortaleza, o pronto atendimento presencial recebe uma média mensal de 27,6 mil atendimentos. No pronto atendimento virtual, a média é de 8,6 mil atendimentos por mês.

De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Unimed Fortaleza possui 340,7 mil beneficiários no Estado. A maioria dos beneficiários (41,4%) correspondem aos planos coletivos empresariais e 38,2% correspondem aos planos individuais ou familiares. A modalidade de contratação "coletivo por adesão" responde por 20,4% dos beneficiários da Unimed Fortaleza.

