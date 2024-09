Fortaleza vende mais imóveis que Salvador e quase o dobro de unidades vendidas em Recife

O mercado imobiliário em Fortaleza se mostrou mais aquecido ante outras cidades do Nordeste no primeiro semestre deste ano. De acordo com pesquisa divulgada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), foram comercializadas 4.304 unidades na Capital cearense, enquanto nas capitais baiana e pernambucana foram vendidos 3.031 e 2.517 imóveis, respectivamente.

Fortaleza, além de ter o maior número de imóveis vendidos ante as outras duas cidades nordestinas, também possui o maior preço médio dos imóveis. Enquanto na Capital cearense a cifra é de R$ 10.630 por metro quadrado, em Recife o preço médio de venda é de R$ 10.060. Em Salvador o preço médio é de R$ 9.924/m².

Para Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica, uma das realizadoras da pesquisa, Fortaleza "absorve bem os produtos lançados" e conta com mais áreas disponíveis para grandes projetos, se comparada a outras cidades do Nordeste. De janeiro a agosto, foram lançadas 4.473 unidades residenciais, entre verticais e horizontais.

"Isso ocorre tanto na capital quanto nas cidades da Região Metropolitana. A geografia favorece a capital cearense, ao contrário de Salvador, que tem um relevo complicado para lançar certos produtos, como os do Minha Casa, Minha Vida, e Recife, que tem um território com solo complicado, que dificulta o desenvolvimento de produtos", avalia Fábio.

De janeiro a agosto deste ano foram vendidos na Capital cearense 6.259 imóveis, 24% a mais do que o total vendido entre janeiro e agosto de 2023.

Considerando Fortaleza e região metropolitana (Aquiraz, Caucaia, Eusébio e Maracanaú), foram 9.922 imóveis vendidos entre janeiro e agosto deste ano, alta de 36% na comparação com igual período de 2023. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 4,798 bilhões.

Preços em Fortaleza

O levantamento também apurou os preços médios dos imóveis nos bairros de Fortaleza. Considerando apenas o segmento residencial vertical, os bairros com os maiores valores do metro quadrado são:

Meireles: R$ 17.306

Mucuripe: R$ 15.345

Aldeota: R$ 14.629

Varjota: R$ 13.864

Centro: R$ 13.115

Sérgio Macedo, diretor de estatística do Sinduscon-CE, destaca que a expectativa é terminar o ano com uma margem consistente de venda, alcançando mais de R$ 6 bilhões em imóveis vendidos no ano de 2024. "O cenário é promissor, então a expectativa é terminar o ano com essa mesma margem de vendas".

