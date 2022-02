Rodovia com pedágio no Ceará passará por audiência pública

A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) realizará audiência pública virtual, agendada para o dia 11 de março, às 14 horas, para receber sugestões e contribuições sobre a proposta de concessão do Arco Rodoviário Metropolitano de Fortaleza.

O projeto prevê a implantação de uma rodovia com cobrança de pedágio, ligando a BR-116, na altura dos municípios de Pacajus e Chorozinho, ao Complexo do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O Estado hoje não possui rodovias pedagiadas.

A nova estrada deve facilitar o acesso ao Pecém, e reduzir o fluxo de caminhões na zona urbana de Fortaleza.

“O Arco é um empreendimento moderno, que trará grandes benefícios para a economia e a infraestrutura do Ceará, visto que promoverá mais eficiência logística e facilitará o fluxo de veículos que trafegam entre as rodovias federais e estaduais e precisam se conectar ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, um dos maiores polos industriais do estado. Além disso, sua implantação irá contribuir para o surgimento de um novo eixo de desenvolvimento e o escoamento da produção agrícola e industrial do Ceará e de estados vizinhos”, explica o Secretário da Infraestrutura do Ceará, Lucio Gomes.

Licitação

A contratação da empresa que se tornará concessionária da rodovia se dará por licitação, na modalidade concorrência pública, com outorga mínima de R$ 10 milhões.

O projeto prevê desapropriação, implantação das obras, exploração da infraestrutura, operação, manutenção e conservação do equipamento, com prazo de 30 anos, sendo 2 anos de implantação e 28 anos de operação. O valor total do contrato será na ordem de R$ 1 bilhão, para o período de 30 anos.

O link da videoconferência da audiência pública será disponibilizado até as 14 horas do dia 10 de março de 2022, no site da Seinfra.