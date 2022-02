Pecém assina pré-contrato para a construção de refinaria de petróleo

Empresa brasileira controlada por capitais israelenses, a Noxis Energy assinou nesta quarta-feira pré-contrato com a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIpp S/A), para a implantação de uma refinaria de petróleo que terá, inicialmente capacidade para produzir 100 mil barris diários.

A Noris Energy tem, também, intenção de construir uma unidade de refino semelhante em Sergipe, onde pretende investir UD$ 600 milhões.

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Govero do Ceará, Maia Júnior, que transmitiu esta informação à colua, disse que, “agora, a CIPP S/A e o governo cearense esperam que a Noris Energy acelere as providências para a apresentação do seu projeto para a obtenção do licenciamento ambiental”.

Maia Júnior também disse que a Noris deve tratar de desenvolver os projetos de engenharia e de construção, para o que deverá celebrar contratos com as empreiteiras que escolher.

"Essa refinaria será muito importante para o Ceará e, rincipalmente para o Complexo do Pecém.

O combustível a ser produzido pela refinaria da Noris no Pecém será o “marine fuel”, óleo destinado ao abastecimento de navios de grande porte, Ele é produzido pela destilação a vácuo, com posterior diluição.