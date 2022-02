Ministra entrega títulos a 2 mil pequenos produtores do Ceará

Tereza Cristina, ministra da Agricultura e Pecuária, estará amanhã, quinta-feira, em Fortaleza.

Pela manhã, ela participará de um evento na sede do BNB, no Passaré, durante o qual serão premiados agricultores familiares que, com recursos liberados pelo Programa Crédito Rural, implementaram projetos considerados de sucesso.

Mas o ponto alto da programação da ministra Tereza Cristina no Ceará será à tarde, na fazenda Uruanan (antiga fazenda Cione, do saudoso empresário Jaime Aquino). Ali, ela entregará títulos definitivos de propriedade a mais de 2 mil antigos trabalhadores da fazenda, que há 17 anos vinham lutando por esta conquista.

Segundo o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Ceará, agrônomo Neto Holanda, serão beneficiadas 595 famílias que sempre residiram e trabalharam na Fazenda Uruanan, onde, ainda hoje, se cultiva o cajueiro anãoprecoce, desevolvido pela Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza.

“É o maior projeto já contratado na história do programa Nacional de Crédito Fundiário, denominado Terra Brasil, tanto em quantidade de beneficiários, em área de terra adquirida, que soma quase 10 mil hectares, e em volume de recursos contratados, que alcançam mais de R$ 33 milhões”, informa Neto Holanda.

Programa Terra Brasil, explica ele, “é uma iniciativa complementar à Reforma Agrária que, por meio de linhas de financiamento, promove o acesso à terra e a recursos para investimentos básicos e produtivos, permitindo a estruturação dos imóveis”.

Neto Holanda detalha:

“O programa oferece condições para que agricultores sem acesso à terra ou com pouca terra possam comprar seu imóvel rural por meio de um financiamento de crédito rural subsidiado pelo Fundo de Terras. Hoje, só no Ceará, já são mais de 100 projetos em processo de contratação, com montante de pouco mais de R$ 17 milhões, consolidando-se como a maior política pública de acesso à terra e aquisição fundiária para agricultores familiares no estado e no Brasil.”

CONVERSA SOBRE O CENÁRIO ECONÔMICO

Reuniram-se ontem em Fortaleza Alberto Sabóia e Yuri Cavalcante, sócios do Aplix Capital Group, empresa cearense de soluções voltadas à gestão patrimonial, com sede em Fortaleza, e Paulo Bokel, head de Distribuição da ARX Investimentos, que tem sob sua gestão recursos de terceiros avaliados em mais de R$20 bilhões.



O trio conversou sobre questões nacionais e internacionais que impactam na economia e nos rendimentos dos investidores.

Também abordaram o cenário de curto prazo, nele incluídas as eleições presidenciais deste ano, as incertezas fiscais e, obviamente, sobre a tomada de decisões corretas para a preservação do patrimônio dos clientes.

Se, em situação de normalidade, é difícil gerir recursos dos outros, imaginem num ambiente de volatilidade dos mercados, que desde segunda-feira estão apavorados com a possibilidade de um conflito bélico envolvendo Rússia e Ucrânia, estendendo-se para a União Europeia, mas envolvimento dos EUA!

NASCE NOVA EMPRESA: A ENERGIA 4.0

Deram-se as mãos as empresas Soma Energia, especializada em gestão de eficiência energética e mercado livre, e a H3 Solar, com expertise em energia solar: elas constituíram uma joint venture – a Energia 4,0 – para oferecer ao mercado estratégias com foco na rentabilidade através da energia.

Voltada para o ambiente empresarial, a joint venture estará voltada para um público estimado em 10 mil clientes, 100% empresários – sendo 1,5 mil deles localizados no Ceará – os demais estão no Rio Grande do Norte e no Piauí.

Além de Hanter Pessoa, seu head, a Energia 4.0 tem também na sua direção Paulo Siqueira, head da ACL Gestão de Eficiência Energética, e Daniel Queiroz, head de Novos Negócios da nova empresa. Os três empresários integram a atual diretoria do Sindicato da Indústria de Energia do Ceará, filiado à Fiec.

ASSAÍ APURA LUCRO DE R$ 1,6 BILHÃO

Com lojas no Ceará, a rede Assaí Atacadista concluiu, com números recordes, o primeiro ano de sua operação como empresa independente e listada em Bolsa de Valores B-3.



A empresa entregou os objetivos anunciados em expansão, ganhou market share em todas as regiões do País e manteve a margem Ebitda em patamares elevados e consistentes.

Em 2021, o Assaí registrou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão, alta de 61% ante o ano anterior.



A empresa também avançou em receita bruta, apurando no ano passado R$ 45,6 bilhões – um incremento de R$ 6,2 bilhões (+15,8%) em relação ao ano anterior de 2020.