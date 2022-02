Evangelho de hoje 23/02 (Mc 9,38-40)

Naquele tempo: João disse a Jesus: 'Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue.' Jesus disse: 'Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor.

Reflexão – “Jesus veio pra todos”

Fazer o bem em nome Jesus é a missão de todos aqueles que aderem ao Seu seguimento. Os discípulos de Jesus queriam ter exclusividade na missão que era de todos. Ora, se Jesus veio à terra, justamente para implantar o reino de Deus e atrair para Ele toda a humanidade, como podemos limitar o poder de Deus retendo para nós e nosso povo as benesses do Seu Plano para a humanidade? Muitas vezes, egoisticamente, nós pretendemos ser os donos da verdade e compreendemos que somente nós ou nossa Comunidade, ou mesmo a nossa Igreja Católica, tem a primazia da salvação de Jesus e que pode fazer prodígios e milagres no meio da nossa gente. Temos a nossa Igreja Católica, a nossa Comunidade que nos dão suporte e onde nós encontramos Jesus com toda a garantia, porém, o seguimento de Jesus independe da doutrina dos homens e das instituições e nós nunca poderemos impedir que qualquer pessoa, seja ela quem for, anuncie a Salvação de Jesus. Jesus veio para todos os que acreditarem e confiarem Nele, tendo-O como Senhor e Salvador. A nós, nos resta alegrar-nos quando virmos pessoas que nós nunca esperávamos, testemunhando ao mundo uma vida renovada e convertida, mesmo que elas não façam parte da nossa “turma”. Como Santa Terezinha nós podemos também dizer: "Eu vos suplico, ó meu Deus, enviar-me uma humilhação cada vez que eu tentar me elevar acima dos outros". – O que você diz ou faz quando vê alguém de outra religião falando em Nome de Jesus? – Você acredita que Jesus veio para todos os homens ou só para alguns?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO