Megashop de Maracanaú terá estação do metrô a 300 metros

Avançam em Maracanaú as obras de construção do Megashop Moda Nordeste, que pretende ser o maior espaço de atacado e varejo de moda da América Latina, como disse nesta segunda-feira seu empreendedor, empresário Cláudio Mesquita, que foi recebido pelo governador Camilo Santana em seu gabinete no Palácio da Abolição.

O investimento, disse Mesquita ao governador, é estimado em R$ 150 milhões, parte dos quais financiada pelo Banco do Noreste (BNB).

Durante a apresentação do empreendimento, o empresário fez uma solicitação ao governador: acelerar a construção da nova estação da Linha Sul do Metrofor nas proximidades do Megashop. A estação fica a 300 metros do futuro centro de compras da Maracanaú.

Camilo Santana prometeu que o novo ponto de parada dos trens do metrô em Maracanaú ficará pronto antes da abertura do empreendimento.

O Megashop Moda Nordeste terá 2.088 lojas e 8.300 boxes, 2.029 vagas de estacionamento para veículos de passeio, 300 para ônibus, alojamento gratuito para motoristas e guias, hotel para acomodar 700 pessoas, praça de eventos e 20 restaurantes.



Além disso, o governador Camilo Santana agendou reunião com a Secretaria de Fazenda, Fernanda Pacobayba, com o objetivo de viabilizar uma política de impostos para empreendedores que já adquiriram e que vierem a adquirir unidades no Megashop..