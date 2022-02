Má notícia: Preço do petróleo aproxima-se dos US$ 100

As bolsas europeias, por sua vez, abriram, também, com quedas acentuadas: a da Alemanha perde 2,6%, a de París 2,5%, a de Milão 2,6%) e a de Londres 1,4%.

Simultaneamente, o preçodo petróleo sobe. O do tipo Brent, negociado em Londres, que é o importado pela Petrobras, está se aproximando dos US# 100 por barril.

No início desta manhã, ele estava sendo negociado a US$ 97,24.

É uma péssima notícia para o Brasil, que importa dois terços dos combustíveis, cujos preços, no mercado interno brasileiro, estão atrelados à cotação internacional do óleo.

Esta será uma terça-feira de tensão nos mercados mundiais. O Ocidente -- leia-se EUA e União Europeia -- mobilizam-se para impor sanções econômicas e financeiras à Rússia, que, não sendo uma potência econômica, mas militar, tem hoje só um grande aliado, a China, que, por enquanto, observa os acontecimentos.

Os chineses são hoje a segunda potência mundial do ponto de vista econômico e, também, militar, mas há muito tempo não se envolvem em guerras. Os EUA, pretendendo manter sua hegemonia militar, gastam bilhões de dólares no esforço de guerra, e este é um dos motivos do seu alto déficit.

GOVERNO DO CEARÁ SEGUE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Com lente de lupa, para que os alhos não sejam confundidos com os bugalhos, o Governo do Ceará acompanha atentamente a movimentação de players nacionais e estrangeiros que se interessam em investir aqui em projetos de produção de Hidrogênio Verde e de geração de energias renováveis – solar e eólica.

No caso dos empreendimentos ligados ao H2V, tudo parece caminhar de acordo com o previsto.

Neste momento, por exemplo, algumas das 16 empresas que celebraram Memorando de Entendimento com o governo cearense já adiantaram as providências burocráticas para acelerar o processo de pré-contrato com a CIPP S/A, administradora do Complexo do Pecém e, também, da ZPE do Ceará.

A australiana Fortescue é a mais adiantada nesse quesito, embora a EDP – controlada por capitais portugueses – já tenha anunciado que, em 2025, começará a produzir Hidrogênio Verde no Pecém, numa planta piloto que servirá de modelo não só para a própria empresa, mas também para outras que têm a mesma intenção.

Como a EDP é dona de uma Usina Termelétrica (UTE) no Pecém, movida a carvão mineral, um combustível poluente, a pergunta que surge é esta:

Que fonte de energia ela utilizará para produzir o seu H2V (para ter o V de Verde, será obrigatoriamente necessário usar energia limpa, ou seja, de origem hidráulica, eólica, solar ou de biomassa).

2021 FOI UM BOM ANO PARA A EMBRAER

Em mensagem para esta coluna, a Embraer informa que entregou 55 jatos no quarto trimestre do ano passado de 2021, sendo 16 comerciais e 39 executivos (26 leves e 13 médios).



Durante todo o ano de 2021, a empresa brasileira, terceira maior fabricante mundial de aviões, entregou 141 jatos, dos quais 48 jatos comerciais e 93 executivos (62 leves e 31 médios).

Em 31 de dezembro do ano passado, a carteira de pedidos firmes da Embraer totalizava US$ 17,0 bilhões, que é o valor mais alto desde o segundo trimestre de 2018.

O valor atual da carteira de pedidos já reflete o resultado da negociação com a Força Aérea Brasileira (FAB) para a redução de 28 para 22 o total de aeronaves KC-390 Millennium a serem entregues nos termos dos aditivos contratuais.

No segmento de aviação comercial, a Embraer anunciou, durante o Dubai Air Show, um pedido firme da Overland Airways, da Nigéria para três jatos E175, além de direitos de compra para três aeronaves do mesmo modelo. O avião de 88 lugares, com configuração de cabine classe premium, será entregue a partir de 2023. O valor do negócio é de US$ 299,4 milhões, a preço de lista, com todos os direitos de compra sendo exercidos.

A Embraer também realizou a vendas de três aeronaves E175 configuradas para 76 assentos para a American Airlines num valor total de US$ 160,2 milhões. A aeronave deverá ser operada por sua subsidiária Envoy que deve chegar ao fim de 2022 com uma frota de E175 superior a 100 aviões.

Ainda no quarto trimestre de 2021, a Embraer fechou contrato com a Azorra para 20 pedidos firmes e 30 direitos de compra de E190/195-E2 no valor total do negócio de US$3.9 bilhões.

Com isso a família E2 acumulou um total de 50 ordens firmes em 2021 e não teve nenhum cancelamento, constituindo-se como a família líder de mercado no seu segmento.