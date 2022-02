Evangelho de hoje 22/02 (Mt 16,13-19)

Naquele tempo: Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas". Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo". Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz es tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus".

Reflexão - “A chave do Amor de Deus abre a porta dos corações”

Cada um de nós tem uma missão muito especial aos olhos de Deus e cada pessoa é um instrumento Seu para a conscientização da nossa incumbência. Mais uma vez a liturgia nos leva a refletir sobre o episódio em que Pedro, guiado pelo Espírito Santo, reconhece que Jesus é o Messias o Filho de Deus vivo. Por esta razão Ele recebeu de Jesus o poder e a autoridade para ser chefe da Igreja, pastor do rebanho de Deus aqui na terra. Com isso, nós entendemos que Jesus constituiu a Sua Igreja sobre o fundamento dos apóstolos e com o poder do Espírito Santo, por isso ela não será abalada pelo poder do inferno. O Espírito Santo é quem nos motiva, nos inspira e nos convence a continuar firmes na fé em Jesus Cristo. Só Ele pode nos revelar a verdadeira identidade de Jesus. A Palavra de Deus nos interpela, nos questiona e nos motiva também a compreender quem somos nós e qual o nosso papel na edificação do reino de Deus. Quando somos inspirados pelo Espírito Santo nós não nos enganamos e conseguimos discernir todos os desafios que nos são propostos pela Palavra do Senhor. Saber quem somos nós para o outro e principalmente para aquelas pessoas que nos cercam é muito importante para a nossa realização pessoal e para a descoberta do nosso ministério. Assim como Jesus conscientizou Pedro da sua missão, lhe dando um novo nome, Ele também quer nos direcionar para que sejamos fiéis ao Projeto do Pai e, também, nos dá a chave do Seu Amor que abre a porta dos corações a quem Ele quer conquistar por nosso intermédio. Para Deus o nosso nome designa uma missão muito especial, por isso é muito importante que tenhamos conhecimento do seu significado. - O que pode significar o seu nome? Pergunte ao Espírito Santo! - Você sabia que tudo o que fizer na terra, terá também repercussão no céu? - Dê a você mesmo (a) um nome que designe uma virtude, uma qualidade, ou uma maneira de ser segundo a sugestão do Espírito Santo. – Você já assumiu a sua missão no reino dos céus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO