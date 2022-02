Deusmar Queirós investe para formar programadores Web

Nesta segunda-feira, 21, está sendo inaugurada a primeira unidade do Amontada Valey Tecnologia e Empreendedorismo, uma instituição sem fins lucrativos com foco na Educação.

Localizada na cidade cearense de Amontada, terra natal do seu criador, o empresário Deusmar Queirós, fundador e controlador da rede de Farmácias Pague Menos, a Amontada Valey voltará toda a sua atividade educacional para a formação de profissionais da Tecnologia da Informação TI).

A primeira turma, cujas aulas serão iniciadas amanhã, terá 60 alunos que, durante oito meses e 600 horas de aula, serão formados para o exercício da função de programadores Web, uma área de TI que paga excelentes salários aos seus profissionais.

A iniciativa de Deusmar Queirós deve ser entendida como um estímulo aos demais grandes empresários cearenses no sentido de que invistam em educação, como, aliás, já o fazem Igor Queiroz Barroso e seu Instituto Mayra Eliane, que investem na educação de crianças, adolescentes e jovens de bairros mais carentes de Fortaleza e de cidades do interior do Estado.