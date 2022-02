Evangelho de hoje 21/02 (Mc 9,14-29)

Naquele tempo: Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da Lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: 'O que discutis com eles?' Alguém da multidão respondeu: 'Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito. Mas eles não conseguiram.' Jesus disse: 'Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino.' E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: 'Desde quando ele está assim?' O pai respondeu: 'Desde criança. E muitas vezes, o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos.' Jesus disse: 'Se podes!... Tudo é possível para quem tem fé.' O pai do menino disse em alta voz: 'Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé.' Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: 'Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele.' O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: 'Ele morreu!' Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: 'Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?' Jesus respondeu: 'Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração.'

Reflexão - “Só a fé vigorosa, oriunda de uma grande intimidade com Deus, pode nos ajudar a sair da escravidão”!

Ao descer da montanha com Pedro, Tiago e João, surgiu a oportunidade para que Jesus revelasse o poder que recebera do alto. Ao chegar embaixo Jesus se deparou com os outros discípulos que discutiam sobre o fato de terem tentado expulsar um espírito mudo de um menino e não conseguirem. O próprio pai da criança se aproximou de Jesus e argumentou: “eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram”. Jesus então esclareceu a chave para que os milagres aconteçam quando lhe disse: “Tudo é possível para quem tem fé”! A esta afirmação o homem lhe respondeu: “Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé!” A nós, portanto, parece até incoerente o pedido daquele pai, pois, ao mesmo tempo em que ele afirmava ter fé também pedia ajuda a Jesus pela sua falta de fé. Isso também poderá estar acontecendo conosco quando dizemos que temos fé, mas não assumimos a nossa fé. Quando nos dirigimos a Jesus com os nossos pedidos nós também ousamos dizer: “Se podes!” Será que duvidamos do poder de Deus? A nossa fé no poder curador de Jesus é o princípio para que a Sua obra aconteça em nós. É na planície da vida, isto é, no nosso dia a dia que somos chamados (as) a colocar em prática o que Jesus nos ensina na montanha que é o nosso momento de oração. E somente tendo esse entendimento com Ele nós podemos também expulsar os espíritos maus que afugentam as pessoas as quais encontramos no caminho. “Desde quando ele está assim”, Jesus perguntou ao pai que respondeu:” desde criança!” Há dentro de cada um de nós também, desde criança, algo que está mudo, fechado, lacrado, do qual nós não temos consciência. Desde cedo na nossa vida nós vamos acumulando os espíritos do mundo que nos afastam de Deus e quando percebemos estamos “possuídos” pelo espírito que rege o mundo e somente uma fé vigorosa oriunda de uma grande intimidade com Deus pode nos ajudar a sair da escravidão e assim, também, auxiliar a quem precisa de libertação. Somente Jesus conhece o profundo do nosso ser e apenas Ele pode nos pegar pela mão e nos ajudar a ficar de pé. Deus depende da nossa fé, e precisamos também pedir como aquele pai: “eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé”. – Qual o espírito ruim que você cultiva desde criança? – A sua fé tem o poder de afastar os espíritos maus que perturbam a sua família? – Você tem tido oportunidade de colocar em prática os ensinamentos que Jesus dá em oração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO