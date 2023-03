Ricardo Cavalcante vai integrar Conselho Econômico do Governo Federal

O presidente da Fiec (Federação das Indústrias do Ceará), Ricardo Cavalcante, fará parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) do Governo Federal, apurou esta Coluna com fontes do empresariado cearense.

O colegiado reúne um grupo de notáveis da sociedade civil, incluindo empresários e especialistas na área econômica, e havia sido criado em 2003, no primeiro Governo Lula. Conhecido como Conselhão, o grupo foi extinto em 2019 na gestão Bolsonaro.

Além de liderar a Fiec, Cavalcante é também presidente da Associação Nordeste Forte, que representa as nove Federações das Indústrias do Nordeste.

A escolha por Ricardo Cavalcante é certeira. Ele vem se destacando como um dos grandes articuladores do hidrogênio verde, que abre uma nova fronteira de investimentos para o Brasil e tem o Ceará na dianteira das prospecções, com bilhões de dólares no horizonte.

O que faz o Conselho

O papel do Conselho é assessorar o presidente da República na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento econômico sustentável, elaborando indicações normativas e propostas políticas; além de apreciar propostas de políticas públicas, reformas estruturais e articular as relações do Governo Federal com os representantes da sociedade civil e o diálogo entre os diversos setores.

Em governos anteriores, já integraram o grupo nomes como Abilio Diniz, Jorge Gerdau, Jorge Paulo Lemann, Luiza Helena Trajano, Luiz Carlos Trabuco, Paulo Skaf, Roberto Setúbal, entre outros.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil