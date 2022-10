Ricardo Cavalcante é reeleito por unanimidade presidente da Associação Nordeste Forte

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, foi reeleito por unanimidade, à Presidência da Associação Nordeste Forte, instituição que representa as nove Federações de Indústrias do Nordeste.

A recondução foi confirmada durante reunião de cúpula da Associação, em Brasília, nesta terça-feira (25). Ricardo Cavalcante cumprirá novo Biênio de 2023 a 2025.





Ricardo Cavalcante Presidente da Fiec e Associação Nordeste Forte “Agradeço a confiança em mim depositada por todos que fazem a Associação Nordeste Forte. Juntos, fortaleceremos ainda mais a indústria do nordeste, atuando em prol do desenvolvimento de nossos industrias, região e nosso povo”.

Reunião de Diretoria da Associação Nordeste Forte

A Associação Nordeste Forte foi criada em 29 de novembro de 2016 e visa promover ações de desenvolvimento socioeconômico na Região Nordeste, contribuir para a competitividade da indústria e o crescimento econômico, estreitando os laços entre as instituições fundadoras, na busca pela redução das desigualdades regionais e na construção de um Nordeste mais forte.

Ricardo Cavalcante presidiu a reunião da Associação Nordeste Forte, realizada na sala da Associação na CNI (Confederação Nacional da Indústria), em Brasília. A reunião contou com a presença do Superintendente da Sudene, General Araújo Lima, que apresentou as principais estratégias da entidade para o Nordeste e para os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O General Araújo Lima mencionou o objetivo da Superintendência de aproximar-se do setor produtivo através da Associação Nordeste Forte.

