Publicados novos salários do governador e da vice-governadora para 2022

Os novos salários do governador do Ceará, Camilo Santana, e da vice-governadora, Izolda Cela, foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) de ontem (19), com a Lei nº 17.917.

O reajuste dos vencimentos, no caso dos chefes do Executivo, é definido pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

A correção dos subsídios segue o reajuste aplicado a todos os servidores e secretários do Estado, com o índice de 10,74%, empregado de forma escalonada em janeiro (5,37%) e maio, também com 5,37%.

A publicação reajustou, a contar do dia 1º de janeiro, o valor dos vencimentos mensais do governador para R$ 18.553,14. Em maio, assim como ocorre com os demais servidores estaduais, haverá a segunda parte da atualização, o que levará o subsídio para R$ 19.498,67, aponta o DOE.

Já no caso da vice-governadora, os valores passaram em janeiro para R$ 13.914,85 e em maio, subirão para R$ 14.623,99.

A lei foi assinada pelo deputado Fernando Santana, presidente em exercício da Assembleia Legislativa.