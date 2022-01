Governo divulga tabela com novos salários de servidores do Ceará em 2022

O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial (DOE), as tabelas com os novos valores das remunerações dos servidores públicos e militares do Ceará, após a aplicação do reajuste de 10,74%, anunciado no fim de 2021.

A atualização dos vencimentos será feita de forma escalonada, com 5,37% efetuados no dia 1º de janeiro e os 5,37% restantes a partir de 1º de maio de 2022.

Na carreira de médico, por exemplo, com carga horária de 20 horas, os salários subiram para a faixa de R$ 4.052 a R$ 10.240, a depender da referência da atividade (há 20 delas previstas). Em maio, as remunerações serão reajustadas para o patamar mínimo de R$ 4.358 e o máximo de R$ 11.013.

Já para a carga de 40 horas, os vencimentos passaram, no início deste ano, a R$ 8.105 (piso) e R$ 20.481 (teto) e, a partir do dia 1º de maio, os médicos serão remunerados de R$ 8.716 a R$ 22.026.

No caso da carreira de auditor fiscal do Estado, após a incidência dos dois aumentos, a tabela prevê salários de até R$ 20.577.

Confira tabela com valores de algumas carreiras

Carreira Remuneração min. a partir de maio Remuneração max. a partir de maio Médico 20h R$ 4.358,28 R$ 11.013,16 Médico 40h R$ 8.716,57 R$ 22.026,32 Auditor fiscal R$ 11.313,54 R$ 20.577,87 Técnicos adm. da saúde 40h R$ 1.785,87 R$ 7.351,04 Fiscalização ambiental R$ 3.931,17 R$ 9.316,37 Apoio adm. e operacional 40h R$ 1.488,22 R$ 6.125,87 Magistério superior 40h R$ 4.055,31 R$ 9.140,39 Coronel Não consta R$ 22.365,18 Tenente-coronel Não consta R$ 17.498,37

