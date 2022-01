Veja qual o novo salário dos secretários estaduais; reajuste foi autorizado

O Governo do Estado oficializou no Diário Oficial os novos salários dos secretários. O reajuste já havia sido anunciado pelo governador Camilo Santana (PT) ainda no ano passado. O índice é de 10,74%.

Os novos valores, no entanto, serão regulamentados de forma escalonada. Ou seja, com datas fixadas para os aumentos. Desde o dia 1° de janeiro já passou a valer o primeiro reajuste, de 5,37%.

A outra parte, com o mesmo percentual, está agendada para o dia 1° de maio – completando, assim, o percentual prometido pelo governador.

Valores

Até dezembro de 2021, os secretários ganhavam R$ 15.846,85 de gratificação de representação, conforme é registrado no Portal da Transparência do Governo do Estado.

Com o primeiro reajuste, de janeiro, o valor vai a R$ 16.697,83. Em maio, a cifra fica fixada em R$ 17.548,80. O salário, claro, não inclui outras gratificações.

Cargos

Os secretários estaduais são indicações do governador para os cargos de confiança. São nomes, por vezes técnicos ou políticos, que ocupam postos de chefia em áreas como saúde, educação, infraestrutura, etc.

Esses secretários comandam grandes equipes e são responsáveis por tratar diretamente com o chefe do Executivo estadual as pautas de interesse da população.

Como se trata de cargos de confiança, os secretários podem deixar as funções a qualquer momento, seja por vontade própria ou por desejo da chefia do Palácio da Abolição.