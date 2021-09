Preço da gasolina: Nordeste tem 2 estados no ranking dos mais caros

O Nordeste assumiu a liderança nacional dos preços da gasolina. A nova pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra o Rio Grande do Norte com o maior valor médio para o litro do combustível entre todos os estados, com R$ 6,62.

Em segundo lugar, outro nordestino, o Piauí, onde a gasolina é comercializada por R$ 6,60, em média.

Completa o pódio o Rio de Janeiro (R$ 6,56) que, historicamente, tem cotações entre as mais elevadas. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 11 de setembro.

No ranking, a gasolina mais barata do País é encontrada no Amapá, por R$ 5,24, na média.

Preço médio da gasolina por estado

Rio Grande do Norte: R$ 6,62 Piauí: R$ 6,60 Rio de Janeiro: R$ 6,56 Acre: R$ 6,48 Distrito Federal: R$ 6,41 Goiás: R$ 6,36 Rio Grande do Sul: R$ 6,33 Minas Gerais: R$ 6,30 Tocantins: R$ 6,27 Espírito Santo: R$ 6,21 Rondônia: R$ 6,15 Mato Grosso: R$ 6,12 Alagoas: R$ 6,10 Sergipe: R$ 6,08 Pará: R$ 6,07 Bahia: R$ 6,06 Maranhão: R$ 6,02 Pernambuco: R$ 6,01 Amazonas: R$ 6 Ceará: R$ 5,98 Mato Grosso do Sul: R$ 5,97 Paraíba: R$ 5,92 Santa Catarina: R$ 5,83 Paraná: R$ 5,77 Roraima: R$ 5,73 São Paulo: R$ 5,71 Amapá: R$ 5,24

Já em relação à máxima, o Rio Grande do Sul teve o preço mais alto do País, com R$ 7,18. Acre e Rio de Janeiro foram os outros dois estados a registrar gasolina acima de R$ 7 na semana passada, conforme a ANP.

Situação no Ceará

Após alcançar patamar recorde entre o fim de agosto e o início de setembro, os preços da gasolina no Ceará ficaram estáveis na última semana.

O maior preço para a gasolina encontrado no Estado entre 5 e 11 de setembro foi R$ 6,70 (na semana anterior era R$ 6,71).

Já o preço mínimo recuou R$ 0,02 na última semana, passando de R$ 5,59 para R$ 5,57. A situação inclusive gerou filas em um posto de combustíveis na Capital, situação registrada em matéria do Diário do Nordeste.

Com isso, o preço médio do combustível ficou em R$ 5,98, levemente abaixo dos R$ 5,99 registrados entre o fim de agosto e o início de setembro deste ano.

VEJA OS PREÇOS

GASOLINA COMUM

CEARÁ

Postos pesquisados: 205

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,57

Preço máximo: R$ 6,70

CAUCAIA

Postos pesquisados:21

Preço médio: R$ 5,96

Preço mínimo: R$ 5,85

Preço máximo: R$ 6,09

CRATEÚS

Postos pesquisados: 7

Preço médio: R$ 6,36

Preço mínimo: R$ 5,85

Preço máximo: R$ 6,09

CRATO

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 6,15

Preço mínimo: R$ 6,04

Preço máximo: R$ 6,29

FORTALEZA

Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,93

Preço mínimo: R$ 5,57

Preço máximo: R$ 6,19

ICÓ

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 6,14

Preço mínimo: R$ 6,12

Preço máximo: R$ 6,18

IGUATU

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,39

Preço mínimo: R$ 6,39

Preço máximo: R$ 6,39

ITAPIPOCA

Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 6,33

Preço mínimo: R$ 6,32

Preço máximo: R$ 6,35

JUAZEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 9

Preço médio: R$ 6,04

Preço mínimo: R$ 5,59

Preço máximo: R$ 6,15

LIMOEIRO DO NORTE

Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 6,37

Preço mínimo: R$ 6,37

Preço máximo: R$ 6,37

MARACANAÚ

Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,95

Preço mínimo: R$ 5,89

Preço máximo: R$ 5,99

QUIXADÁ

Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,98

Preço mínimo: R$ 5,89

Preço máximo: R$ 6,12

SOBRAL

Postos pesquisados: 14

Preço médio: R$ 6,17

Preço mínimo: R$ 6,09

Preço máximo: R$ 6,19

*Colaborou Ingrid Coelho