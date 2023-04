Parque solar no interior do Ceará recebe transformador de 230 toneladas

O Complexo Solar Milagres, um projeto da Lightsource bp em construído no Cariri, recebeu um dos mais importantes equipamentos de uma planta fotovoltaica. Trata-se do transformador elevador de 280MVA, com cerca de 230 toneladas.

O equipamento é responsável por concentrar toda a energia produzida pelas placas solares e convertê-la para permitir sua transmissão.

Legenda: Obras do Complexo Solar Milagres recebem transformador Foto: Divulgação

A operação comercial do projeto tem início previsto para janeiro de 2024. Todas as placas fotovoltaicas e seus inversores já estão no complexo

Neste mês de abril, informa a empresa, continuarão as instalações dos equipamentos, da construção da subestação e a montagem da linha de transmissão.

Localizado em Abaiara e Milagres, o projeto tem investimentos de R$ 800 milhões, gerando 800 empregos no pico da construção.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil