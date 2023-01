Complexo solar em construção no Cariri recebe mais de 160 mil painéis

Avançam as obras do Complexo Solar Milagres, empreendimento da Lightsource bp no Cariri. Nos últimos dias, o projeto recebeu uma grande remessa de equipamentos via Porto de Pecém. São mais de 160 mil módulos geradores de energia que captarão a luz solar e a transformarão em energia elétrica. No total o parque solar 323 mil painéis.

A estrutura já conta com 860 unidades de inversores Huawei, que possuem tecnologia de ponta para garantir uma geração de energia segura e eficiente.

Com investimento de R$ 800 milhões, o parque, que entrará em operação comercial no início de 2024, vai gerar 212MWp e fornecerá eletricidade suficiente para abastecer mais de 211.500 casas. O projeto fica nos territórios de Milagres e Abaiara.

