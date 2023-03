Empresa chinesa investe R$ 1,8 bilhão em parque solar no interior do Ceará

O grupo chinês Powerchina anunciou que investirá R$ 1,8 bilhão em um parque solar em Mauriti, no interior do Ceará. O empreendimento deverá ter 343 MW de potência.

As primeiras obras terão início ainda neste mês, e a previsão de conclusão é para fevereiro de 2025.

Nesta semana, representantes da Powerchina visitaram a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Eles se reuniram remotamente com o secretário Salmito Filho, que cumpria agenda em Brasília. Participaram do encontro Joaquim Rolim, secretário executivo da indústria, e Brígida Miola, coordenadora de Atração de Empreendimentos Industriais Estruturantes da SDE.

A Power Construction Corporation of China (Powerchina) é um grupo de construção integrado que fornece investimento e financiamento, projeto de planejamento, construção de engenharia, fabricação de equipamentos e gerenciamento de operações para energia limpa e de baixo carbono, recursos hídricos, construção ambiental e infraestrutura.

Para atuação internacional, a empresa criou Powerchina Internacional Group Ltd. A Powerchina possui atuação Global operando através de 6 sedes regionais, possibilitando melhor conhecimento dos mercados locais.

A Powerchina está presente no Brasil desde 2006 atuando em mais de 50 contratos. Possui atualmente seis projetos em fase de construção.

A empresa acumula experiências em mais de 130 países.

