Fundações aceleram fomento à pesquisa científica no Ceará

Fundações públicas de pesquisa estão intensificando seus projetos científicos em diversos campos de pesquisa. Vinculada à Universidade Federal do Ceará, a Fastef (Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas) fechou 2025 com crescimento operacional e financeiro.

A instituição reportou a operacionalização de 250 projetos, com a administração de R$ 390 milhões em recursos de terceiros. Neste rol, estão estudos de ponta sobre câncer colorretal, regeneração de córnea, hidrogênio verde, monitoramento de qualidade de combustíveis, entre outros.

Conforme a Fundação, o avanço foi associado à diversificação de atividades, incluindo prestação de serviços por laboratórios acadêmicos e projetos de inovação aplicada. Segundo o diretor-presidente, Joaquim Perucio, a instituição se prepara “para projetos de maior envergadura”.

Para 2026, a agenda inclui internacionalização, com expectativa de maior participação em projetos de cooperação técnica e científica.

Concurso unificado

Já a FCPC (Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura), que é Fundação de Apoio à UFC, Universidade Federal do Cariri, Unilab, IFCE e ABIN, inicia a celebração de seus 50 anos de criação com novos projetos à vista.

Neste ano, a FCPC será responsável por realizar o primeiro concurso unificado para professores da história da UFC. A tendência é que o modelo seja adotado em outras praças nacionais.

A Fundação assinala em seu histórico pesquisas relevantes na saúde, como o tratamento de queimados com uso de pele de tilápia e a concepção do Capacete Elmo para recuperação de pacientes com problemas respiratórios. Ambos os projetos ganharam repercussão internacional.