Venda de carros fecha 2025 em alta no CE e motos disparam; veja os mais vendidos
O mercado automotivo do Ceará encerrou 2025 com crescimento nas vendas. Com 52 mil automóveis 0km vendidos, a expansão foi de 7,5% em relação a 2024, segundo dados da Fenabrave. O resultado contempla os segmentos auto e comercial leve (picapes).
Já as vendas de motocicletas no Estado mantiveram ritmo fortíssimo, com um salto de quase 30% em 2025. Segundo o balanço, foram faturadas 109 mil motos 0km no Ceará ao longo do ano passado, contra 84 mil em 2024.
Os 10 carros 0km mais vendidos do CE em 2025
- HYUNDAI CRETA: 2.362
- VW POLO: 2.234
- FIAT MOBI: 2.120
- FIAT ARGO: 1.762
- VW T-CROSS: 1.689
- JEEP COMPASS: 1.627
- TOYOTA COROLLA CROSS: 1.543
- GM ONIX: 1.382
- FIAT PULSE: 1.275
- GM TRACKER: 1.270
As 10 motos mais vendidas do CE em 2025
- HONDA CG 160: 26.562
- HONDA NXR 160: 21.400
- HONDA BIZ: 14.745
- HONDA POP 110I: 12.077
- HONDA CB 300F: 3.120
- HONDA XRE 190: 2.885
- SHINERAY SHI 175: 2.526
- YAMAHA YBR 150: 2.093
- SHINERAY XY 125: 2.066
- HONDA XRE 300: 1.939
