Venda de carros fecha 2025 em alta no CE e motos disparam; veja os mais vendidos

Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
Victor Ximenes
Foto: Shutterstock/Fahroni

O mercado automotivo do Ceará encerrou 2025 com crescimento nas vendas. Com 52 mil automóveis 0km vendidos, a expansão foi de 7,5% em relação a 2024, segundo dados da Fenabrave. O resultado contempla os segmentos auto e comercial leve (picapes).

Já as vendas de motocicletas no Estado mantiveram ritmo fortíssimo, com um salto de quase 30% em 2025. Segundo o balanço, foram faturadas 109 mil motos 0km no Ceará ao longo do ano passado, contra 84 mil em 2024.

Os 10 carros 0km mais vendidos do CE em 2025

  1. HYUNDAI CRETA: 2.362
  2. VW POLO: 2.234
  3. FIAT MOBI: 2.120
  4. FIAT ARGO: 1.762
  5. VW T-CROSS: 1.689
  6. JEEP COMPASS: 1.627
  7. TOYOTA COROLLA CROSS: 1.543
  8. GM ONIX: 1.382
  9. FIAT PULSE: 1.275
  10. GM TRACKER: 1.270

As 10 motos mais vendidas do CE em 2025

  1. HONDA CG 160: 26.562
  2. HONDA NXR 160: 21.400
  3. HONDA BIZ: 14.745
  4. HONDA POP 110I: 12.077
  5. HONDA CB 300F: 3.120
  6. HONDA XRE 190: 2.885
  7. SHINERAY SHI 175: 2.526
  8. YAMAHA YBR 150: 2.093
  9. SHINERAY XY 125: 2.066
  10. HONDA XRE 300: 1.939
