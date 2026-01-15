Venda de carros fecha 2025 em alta no CE e motos disparam; veja os mais vendidos

O mercado automotivo do Ceará encerrou 2025 com crescimento nas vendas. Com 52 mil automóveis 0km vendidos, a expansão foi de 7,5% em relação a 2024, segundo dados da Fenabrave. O resultado contempla os segmentos auto e comercial leve (picapes).

Já as vendas de motocicletas no Estado mantiveram ritmo fortíssimo, com um salto de quase 30% em 2025. Segundo o balanço, foram faturadas 109 mil motos 0km no Ceará ao longo do ano passado, contra 84 mil em 2024.

Os 10 carros 0km mais vendidos do CE em 2025

HYUNDAI CRETA: 2.362 VW POLO: 2.234 FIAT MOBI: 2.120 FIAT ARGO: 1.762 VW T-CROSS: 1.689 JEEP COMPASS: 1.627 TOYOTA COROLLA CROSS: 1.543 GM ONIX: 1.382 FIAT PULSE: 1.275 GM TRACKER: 1.270

As 10 motos mais vendidas do CE em 2025