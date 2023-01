Fortaleza é destaque nacional em ranking de competitividade e supera até São Paulo

Com o maior PIB (Produto Interno Bruto) do Nordeste, Fortaleza também é destaque em ranking de competitividade do Governo Federal. O Índice de Concorrência dos Municípios, produzido pelo Ministério da Economia, aponta a capital cearense como a 10º melhor colocada de todo o País e 2ª do Nordeste.

A pontuação obtida foi de 568,67, superior, por exemplo, às notas de São Paulo (532,58) e Rio de Janeiro (466,18).

Para chegar a esta contagem, o índice avaliou uma série de fatores que compõem o ambiente de negócios dos municípios, como o cenário para os empreendedores, infraestrutura, liberdade econômica, segurança jurídica e a regulação e os processos para novas construções e obras na cidade.

Sobre este último tema, inclusive, a Prefeitura de Fortaleza bateu recorde de emissão de alvarás de construção em 2022.

Ranking do Índice de Concorrência dos Municípios 2022

Porto Alegre (RS): 654,21 Belo Horizonte (MG): 618,64 Ponta Grossa (RS): 603,13 Brasília (DF): 578,40 Recife (PE): 583,62 Florianópolis (SC): 576,79 São José dos Pinhais (PR): 575,61 Curitiba (PR): 571,80 Sorocaba (SP): 571,43 Fortaleza (CE): 568,67 Santa Maria (RS): 566,14 Niterói (RJ): 562,77 Juiz de Fora (MG): 557,09 Macaé (RJ): 554,77 Natal (RN): 551,36

