Empresas bancam cachês de grandes atrações do Réveillon de Fortaleza

Os cachês dos principais artistas que se apresentarão no Réveillon de Fortaleza, nesta semana, foram bancados por patrocinadores da iniciativa privada. A estratégia da Prefeitura de buscar parcerias com empresas economizou em torno de R$ 5,5 milhões dos cofres municipais.

Couberam à Prefeitura os custos estruturais da festa e o pagamento de atrações musicais de menor porte.

Projeção do prefeito José Sarto aponta que o período de alta estação (dezembro e janeiro) movimente R$ 3 bilhões na economia fortalezense, com forte impacto no setor de comércio e serviços.

Neste ano, o Réveillon de Fortaleza, o maior do Norte/Nordeste, terá dois dias festa, com atrações como Luísa Sonza, Daniela Mercury, Alceu Valença, Nando Reis e Alok.

CONFIRA A ORDEM E OS HORÁRIOS DOS SHOWS

30 DE DEZEMBRO

18h - Paulo José

19h05 - Jorge Aragão

20h25 - Vanessa da Mata

21h25 - Getúlio Abelha

22h35 - Luísa Sonza

00h - Daniela Mercury

1h20 - Xand Avião

2h40 - Nattan

4h - Márcia Fellipe

31 DE DEZEMBRO

18h - Waldonys / Camila Marieta

19h05 - Felipe Amorim

20h10 - Alcione

21h35 - Alceu Valença

23h - Alok

00h55 - Nando Reis

2h20 - Luan Santana

3h43 - Mari Fernandez

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil