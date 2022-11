Licenciamento digital: Fortaleza baterá recorde de alvarás de construção em 2022, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou, na noite dessa quinta-feira (17), que 2022 será o ano com o maior número de alvarás de construção emitidos na história do licenciamento digital na Cidade. Ele participou, ontem, da solenidade dos 80 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), no Theatro José de Alencar.

Conforme o prefeito, desde 2017, o número de emissões de alvarás de construção vem crescendo na Capital. Em 2021, o sistema de licenciamento digital da Prefeitura de Fortaleza alcançou a marca de 633 alvarás emitidos e, neste ano, já foram concedidos, até o momento, 613.

Segundo ele, a Prefeitura está investindo R$ 6 milhões em melhorias no sistema para acelerar, simplificar e desburocratizar os processos.

“A economia da construção civil traduz diretamente como vai o desenvolvimento econômico da nossa Cidade”, ressaltou o prefeito.

