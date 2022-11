Sinduscon em festa elege Mota Machado a Construtora do Ano 2022

Quem não esteve presente perdeu a chance de ver, ouvir e degustar uma festa à altura da tradição do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon), que ontem à noite, no palco do espetacular Theatro José de Alencar, celebrou 80 anos de intensa atividade.

O presidente da entidade, Patriolino Dias, cuidou dos mínimos detalhes, a começar pela escolha da apresentadora, a jornalista Jeritza Gurgel que, ainda mais linda num vestido azul, comandou a entrega dos prêmios, o principal dos quais – a Construtora do Ano – foi recebido, sob fortíssimos aplausos, pela gigante Mota Machado, cujo sócio majoritário, Assis Machado Neto, foi às lágrimas ao receber o troféu.

O governador eleito Elmano Freitas e o prefeito José Sarto prestigiaram a festa do Sinduscon. Ambos foram bem aplaudidos.

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, recebeu homenagem especial pelo apoio que sua gestão tem emprestado às iniciativas do Sinduscon.

Empresários e executivos das empresas que compõem o universo da construção civil cearense – com suas famílias – lotaram o teatro que, além da entrega dos prêmios (o de Melhor Arquiteto foi, oportuna e meritocraticamente, conferido a Daniel Arruda, autor de alguns dos mais belos edifícios residenciais e comerciais de Fortaleza), viu e aplaudiu o maravilhoso show do cantor Paulo José Benevides.

Acompanhado de uma orquestra com 30 músicos, incluindo cordas e metais e vocais, Paulo José encantou o público, no meio do qual estava o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, José Carlos Martins, que ao final cumprimentou o artista cearense, cuja agenda inclui eventos sociais e corporativos na capital e no interior de São Paulo.

Fechando a festa, um coquetel digno do acontecimento