C. Rolim Engenharia e Mota Machado celebram parceria

Tornaram-se parceiras duas gigantes da indústria da construção civil do Ceará.

Em mensagem a esta coluna, a C. Rolim Engenharia e a Mota Machado anunciaram ao mercado uma aliança empresarial estratégica para a viabilização de projetos especiais e inovadores que trarão novos conceitos e diferenciais na área de negócios imobiliários residenciais, o primeiro dos quais será lançado no primeiro semestre de 2023.

As duas premiadas empresas do setor de construção civil cearense somam juntas 100 anos de boa engenharia.

Pio Rodrigues Neto, sócio majoritário e presidente do Conselho da C. Rolim Engenharia, disse, após o anúncio da parceria, que estão sendo reunidas “as competências e experiências das duas empresas para proporcionar ao mercado imobiliário cearense novos produtos com o melhor da expertise de duas das mais longevas construtoras em atuação, trazendo inovação e diferenciais para um público comprador cada vez mais exigente”.

Ele afirmou ainda que, “além da admiração mútua, nossas empresas têm valores comuns, com os mesmos princípios e propósitos na maneira responsável e cuidadosa com a qual trata os clientes, os fornecedores, o mercado e o meio ambiente e na qualidade dos empreendimentos entregues”.

Por sua vez, Assis Machado Neto, presidente da Mota Machado, a parceria trará resultados positivos.

“É gratificante poder estar ao lado de uma empresa que está alinhada com os nossos valores e objetivos. Estamos em total sinergia para levar inovação e satisfação para o consumidor cearense, com a experiência conjunta de quase 100 anos de engenharia. Isso nos dá a certeza de que a união das duas empresas trará resultados positivos”, finalizou ele.