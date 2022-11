Evangelho de hoje, 6ª feira, 18/11 (Lc 19, 45-48)

Naquele tempo: Jesus entrou no Templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: 'Está escrito: 'Minha casa será casa de oração'. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões.' Jesus ensinava todos os dias no Templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da Lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar.

Reflexão - “A casa de Deus é casa de oração!”

Ao mesmo tempo em que era compassivo e cheio de ternura, Jesus também era firme e correto. Assim, Ele ia ao templo para adorar o Pai e ensinar as Suas verdades àqueles que o frequentavam. Porém, o mesmo povo que ficava fascinado com os Seus ensinamentos quando O ouvia falar, confundia as coisas e usava também o templo para fazer comércio e meio de vida para si. Por isso, Jesus, usando de toda a autoridade, com o intuito de ensiná-los a respeitar a casa de Deus, expulsou-os do templo provocando a indignação dos sumos sacerdotes e mestres da lei, que também se confundiam e davam mau exemplo ao povo. De uma vez por todas Jesus quer nos mostrar que não devemos misturar o sagrado com o profano e que para tudo há o seu lugar apropriado. Para nós, fica ao mesmo tempo, a exortação: “a casa de Deus é casa de oração!” A casa, pode significar o ambiente, o local, o lugar onde nos reunimos para orar, mas também e principalmente é, com certeza, o santuário do nosso coração onde Deus veio morar e onde muitas vezes nós, misturando as realidades, guardamos coisas que precisam também ser eliminadas definitivamente de dentro de nós. Por isso, Jesus nos convoca a avaliar o que está escondido dentro de nós, como pensamentos maus, maquinações, vingança e julgamentos. Precisamos, a exemplo de Jesus, também os expulsar, a fim de que o nosso coração esteja livre para acolher o amor de Deus como um sacrário vivo. - Como você tem se comportado na Casa do Senhor, quando está na missa, no grupo de oração, na adoração ao Santíssimo? – O que pode estar confundindo os seus pensamentos e desviando a sua atenção quando você ora? – E o seu coração? Ele é morada do Senhor?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO