Empresa do setor energético abre 100 vagas de emprego no Eusébio

A Energisa, empresa brasileira atuante no setor elétrico, está com 100 vagas abertas para o atendimento de call center no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os interessados em concorrer a uma das vagas deve acessar a plataforma de carreiras da empresa, selecionar “CE” no campo “Estado”. Em seguida, é só clicar no link com as oportunidades para Eusébio.