Complexo eólico da 2W em Icapuí deve começar a operar em maio de 2023

Com investimentos de R$ 1,4 bilhão, o parque solar da 2W Energia em Icapuí deve começar a operação em maio de 2023. Serão gerados quase 4 mil empregos durante as obras de construção.

Conforme o CEO da empresa, Cláudio Ribeiro, o projeto divide-se em duas fases. Na primeira delas, com aporte de R$ 650 milhões, funcionarão 25 aerogeradores produzidos pela Vestas, que tem fábrica no Ceará.

Para a etapa inicial, a 2W contratará financiamento de R$ 422 milhões com o Banco do Nordeste (BNB).

A fase 2, que demandará R$ 750 milhões em investimentos, tem previsão de início de operação para setembro do próximo ano. Outras 33 torres serão adicionadas ao complexo, totalizando 58 e uma capacidade instalada de 261 MW — suficiente para abastecer 670 mil residências.

Legenda: Cláudio Ribeiro é CEO da 2W Energia Foto: Divulgação

Escolha por Icapuí

Ribeiro explica que a empresa avaliou uma série de projetos e acabou optando por Icapuí pela boa relação entre a qualidade dos ventos que sopram no município do litoral leste e os aspectos fundiário e geológico.

A produção, informa o executivo, será 100% destinada ao mercado livre de energia, por meio do qual os consumidores podem contratar energia diretamente do gerador, garantindo custos mais baixos. Para os próximos anos, a companhia aposta na popularização desse formato, já bastante difundido em países desenvolvidos.

Mercado livre de energia

Um dos passos para a proliferação do mercado livre, aponta Ribeiro, é a aprovação do PL 414, que propõe medidas para modernizar a regulamentação do setor elétrico, possibilitando a expansão da livre aquisição de energia, inclusive para o consumidor residencial. No Congresso Nacional, a última movimentação da pauta foi em março deste ano.

Hoje, apenas 11 mil consumidores estão no mercado livre, que ainda é limitado a empresas com intenso consumo — com contas a partir de R$ 20 mil, aproximadamente. "O objetivo é chegar ao consumidor médio. O potencial é gigante. Nos próximos quatro ou cinco anos, o mercado livre deve crescer muito", projeta o presidente da 2W.

O empreendimento de Icapuí é o segundo da empresa em instalação no Nordeste. O Complexo Eólico Anemus, localizado no município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, deve entrar em operação em setembro de 2022 com capacidade de geração de 138,6 MW.

