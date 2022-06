Do burburinho à decadência, Forever 21 durou apenas três anos no Ceará

Apesar da iminente debandada da Forever 21 do Brasil, prevista para este mês, no Ceará, o fim da outrora gigante do varejo de moda deu-se bem antes. Oficialmente, a loja deixou o mercado local em julho de 2021.

A saída melancólica e silenciosa, ao ponto de muitos consumidores nem se darem conta, contrasta com o burburinho da estreia da Forever no Ceará. Em maio de 2018, a varejista estrangeira inaugurava sua loja em Fortaleza, sob forte expectativa e longas filas de compradores e curiosos.

Filas e mais filas

Conforme registro do Diário do Nordeste daquele ano, antes da inauguração, foi grande a concentração de pessoas na porta da loja de roupas femininas.

Legenda: Inauguração da Forever 21 em Fortaleza Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Por ser, até então, um dos mais relevantes players do mercado da moda global, o frenesi era justificado. A Forever 21 tinha preços relativamente acessíveis e trazia as tendências do mundo fashion do hemisfério norte. A marca mexia com o imaginário do público feminino e, sempre que chegava a uma nova cidade brasileira, gerava alvoroço.

Cinco anos antes, a marca californiana já havia aterrissado pela primeira vez no Brasil, com uma loja em São Paulo.

Declínio acelerado

O interesse dos cearenses, contudo, não durou muito. A breve trajetória da empresa no Estado somou apenas três anos e dois meses.

A varejista enfrentou e continua atravessando uma severa crise financeira, acumulando fechamentos de unidades em vários países.

A mudança no perfil dos consumidores jovens, as dificuldades do fast-fashion no Brasil, a concorrência com novos atores, como Shopee e Shein, e a pandemia acabaram por estraçalhar a marca que se dizia eterna no nome.