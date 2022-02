Beto Studart investe R$ 200 milhões e cria empresa de pagamentos

"Somos uma nação onde um terço da população trabalhadora recebe até um salário mínimo por mês e cuja renda média mensal, em 2020, foi um pouco maior do que dois salários mínimos. Somos um país com diferenças regionais que gritam pela igualdade. As regiões Norte e Nordeste brasileiras concentram as maiores necessidades individuais dentre todos os brasileiros, especialmente no que tange aos serviços financeiros e creditícios", argumenta o empresário.