Unimed Fortaleza investirá R$ 100 milhões e quer parceria com startup ainda em 2022

A Unimed Fortaleza deverá continuar crescendo em 2022, apesar dos desafios enfrentados nos últimos anos de pandemia.

Segundo o novo presidente, Marcos Aragão, a cooperativa de médicos irá investir R$ 100 milhões em melhoria de serviços e novas estruturas, e ainda deverá buscar parceria com uma startup de saúde para gerar novos descontos em atendimentos no futuro.

"A gente tem investimentos em expansão de laboratórios, melhoria da rede própria e a operação do hospital materno-infantil, que será o grande foco da nossa gestão. Nós investiremos cerca de R$ 100 milhões, que é a nossa cota para 2022", disse Aragão.

Com esse investimento, a Unimed Fortaleza espera registrar um crescimento de pelo menos 5% no número de planos de saúde, passando das cerca de 350 mil vidas atualmente, para 367 mil até o fim do ano.

O principal objetivo será oferecer o melhor atendimento possível através das melhorias na rede própria e da operação de novos laboratórios e hospitais.

"Queremos ter o aprimoramento da rede própria, e nós teremos os dois melhores hospitais da cidade, então queremos entregar isso aos clientes. Além disso, temos o maior número de médico em um plano, e quando perguntamos aos médicos, o plano de saúde é Unimed. Nosso foco é entregar um atendimento de qualidade e excelência, com uma rede ampla e uma ótima rede própria", afirmou.

Novas perspectivas

Além dos planos de investimento, Marcos Aragão destacou que a Unimed Fortaleza planeja firmar um acordo de parceria com alguma health tech (startup da área de saúde), para oferecer descontos em uma nova modalidade de atendimento ou serviços. Os planos, apesar de ainda estarem em estágio inicial, deverão ser consolidados ainda em 2022.

Não há, no entanto, ainda uma confirmação de qual será a startup parceira da Unimed Fortaleza, nem a área de atuação, no momento.

"A gente quer focar nos serviços opcionais, que é o Unimed Fone, Unimed urgente, trabalhar com a nossa corretora para vender seguros, e começar uma parceria com alguma health tech para começarmos um modelo de atendimento com consultas com desconto, montagem de um pool de médicos que queira atender esses clientes. Estamos no nosso foco em começar essa parceria ainda esse ano", disse Aragão.

"Temos de encontrar novas fontes de receita, além do plano de saúde, com margens mais folgadas. As margens com planos de saúde é muito apertado", completou.

Teleatendimento em análise

Outra questão que segue em estudo pela Unimed Fortaleza é o estabelecimento de um serviço de teleatendimento para os clientes com planos de saúde da cooperativa. Segundo o novo presidente, já há estudos de implementação, mas ainda não há prazo para estruturação do novo programa.

"O ponto atendimento virtual já é uma realidade, mas o teleatendimento de consultas eletivas, e até de algumas especialidades, a gente terá de estudar de maneira mais estruturada para implementar. A gente ainda não tem como vai ser isso, mas é estamos estudando. Temos de ter a consciência para implementar isso paulatinamente. Não temos previsão de início das operações até porque isso depende dos médicos e dos custos assistenciais", disse Aragão.