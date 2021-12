Banco Central autoriza fintech cearense Somapay a operar

Boa novidade na praça de Fortaleza!

O Banco Central acaba de autorizar o início de operações da Somapay Sociedade de Crédito Direto, empresa cearense, com sede em Fortaleza, cujo sócio majoritário é o jovem empreendedor Fernando Soares Gurgel, filho do empresário Fernando Cirino Gurgel, ex-presidente da Fiec e hoje um grande investidor nas áreas imobiliária e de energias renováveis.

Sociedade de Crédito Direto é uma fintech (empresa que redesenha a área de serviços financeiros usando as últimas tecnologias), tendo como principal atividade a realização de transações de empréstimos, de financiamento e outras concessões utilizando capital próprio, diretamente e exclusivamente por meio de canais digitais.

A Somapay opera desde 2015, mas agora a empresa passa a funcionar regulada pelo Banco Central, com número de banco para compensações.

A Fintech de Fernando Soares Gurgel, que está localizada no 11º andar do Iguatemi Empresarial, tem 120 mil contas abertas, 80% das quais são de pequenas e médias empresas, seu nicho de mercado, localizadas no Ceará. Os 20% restantes localizam-se em vários estados do país, inclusive das regiões Sul e Sudeste.

“Como operamos de forma digital, não há fronteiras físicas para a nossa atividade”, explica Fernando Gurgel.

O quadro de pessoal da Somapay é integrado por 80 pessoas, 50% do qual são especialistas em Tecnologia da Informação (TI).

Seu capital hoje é de R$ 3 milhões, mas ele será aumentado no início do próximo mês de janeiro.

Por causa das Fintechs, o mercado financeiro brasileiro, antes reservado exclusivamente para os bancos, está passando por uma autêntica revolução, que inclui o Pix, a transferência gratuita de dinheiro de uma conta bancária para outra.

Antes do Pix, os bancos cobravam uma tarifa por esse serviço.

PARCERIA NA ÁREA DA SAÚDE

Tornaram-se parceiros o Idesco (Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento) e a Escola de Saúde Pública do Ceará, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado. Por meio dessa parceria, as duas partes passam a integrar a Rede de Inovação Aberta para a Saúde, que reunirá pesquisadores, profissionais de saúde e o setor industrial com o objetivo de desenvolverem equipamentos e soluções tecnológicas para o segmento.

Para fortalecer essa rede está sendo criado o Laboratório de Prototipação em Saúde (LPS), o primeiro do Nordeste voltado para a saúde.

Prototipação é a atividade de criação de protótipos.

Assim, o LPS, sediado no Instituto Idesco, em Fortaleza, será aberto a parceiros da rede de inovação e disponibilizará equipe especializada em eletrônica, mecatrônica, mecânica, corte laser e impressão 3D, entre outras áreas.

Toda a infraestrutura será oferecida para apoiar pesquisadores no desenvolvimento de suas criações dentro das normas estabelecidas pela Anvisa e, assim, facilitar o processo de homologação.

Um dos objetivos da Rede de Inovação Aberta para a Saúde é criar e aperfeiçoar protótipos, com menor custo de produção, para que possam ser aplicados na Saúde.

Entre as possibilidades de prototipagem estão: equipamentos, invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, programas de computador, entre outras. Pelo Acordo de Cooperação Técnica, que terá duração inicial de cinco anos, o Idesco, Instituição de Ciência e Tecnologia, fundada no Ceará há dezenove anos, será responsável pelo Laboratório e por assessorar a ESP/CE, divulgar as inovações e gerenciar o portfólio dos produtos.

TIM ANUNCIA PLANOS PARA 2022

Promete a Tim, uma das grandes operadoras de telecom do país: em 2022, ela se transformará na maior rede 4G e será a pioneira na inovação com a Tecnologia 5G na região Nordeste, a mesma área na qual atuará, também com 5G, a cearense Brisanet.

Na região nordestina, a Tim tem hoje 12 milhões de clientes no Nordeste, região que se tornou estratégica para a empresa, que investiu em infraestrutura de rede durante este 2021, devendo aportar mais investimentos em 2022.

A Tim anuncia que, até o fim deste mês, levará cobertura 4G para 100 dos municípios de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Em mensagem a esta coluna, a Tim informa:

“Com a proposta de compra da Oi Móvel e o leilão 5G, a empresa prepara um novo momento para 2022, que inclui novas tecnologias para se preparar para o início da quinta geração, a entrada em novos municípios onde ainda não há rede de telefonia 4G e a chegada de novos clientes oriundos da operação de aquisição, que aguarda aval das autoridades regulatórias.”

Ainda de acordo com a Tim, “essa movimentação beneficia grande parcela da população e integra a parte social do plano ESG (da sigla em inglês para ambiental, social e governança) da empresa para garantir a inclusão de mais brasileiros. Num comparativo entre os anos de 2019 e 2021, a TIM aumentou a cobertura 4G em 51%, passando de 894 municípios para 1.350.”

SENADO APROVA MARCO DA ENERGIA SOLAR

Ontem, quarta-feira, 15, foi aprovado por voto consensual no Senado Federal, o Projeto de Lei n° 5829/2019 (PL), que cria o marco legal para a geração própria de energia solar e demais fontes renováveis no Brasil. Ele já havia sido aprovado na Câmara dos Deputaados.

A expectativa é de que trará mais segurança jurídica ao setor e deve acelerar os investimentos em novos projetos fotovoltaicos em residências e empresas no País. Esta é a avaliação é do presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia.

Para ele, a aprovação do PL nas duas casas legislativas desfaz as incertezas jurídicas e regulatórias que pairavam sobre o mercado e, com isso, traz estabilidade, previsibilidade e clareza para o crescimento acelerado da energia solar no Brasil.



“O PL aprovado manteve os principais elementos do texto já aprovado na Câmara dos Deputados e as emendas inseridas em nada alteram a essência do marco legal. A geração própria de energia solar é atualmente uma das melhores alternativas para fugir das bandeiras tarifárias e, assim, aliviar o bolso do cidadão e do empresário neste período de escassez hídrica”, diz. “A energia solar é fundamental também para a retomada econômica sustentável do País, pois gera muitos empregos de qualidade, com uma energia limpa, abundante e acessível”, disse Sauaia.