Evangelho de hoje 16/12 (Lc 7,24-30)

Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões: 'O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: 'Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente; ele vai preparar o meu caminho diante de ti.' Eu vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no Reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus, e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da Lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da Salvação.

Reflexão – “A Salvação está no meio de nós”

O povo de Israel esperava por um Messias que o livrasse do jugo do Império romano, um rei cheio de pompa que tivesse poder sobre os reinos do mundo. No entanto, a começar pelo próprio João Batista que viera abrir o caminho para Jesus, tudo era contrário ao que eles esperavam acontecer. João Batista vivia no deserto, vestia-se com peles e se alimentava de gravetos, mas tinha firmeza e convicção em anunciar a vinda do verdadeiro Messias. Muitos, a princípio, não queriam admitir, mas diante do que ele falava se rendiam e aceitavam Jesus como o verdadeiro salvador. Mas os fariseus e mestres da lei, apegados às suas ideias, só queriam enxergar o que eles viam, por isso, não receberam o batismo de João e rejeitaram a salvação de Jesus. Hoje também, quantos ainda estão esperando um mago que possa resolver seus problemas de uma hora para outra e não acreditam que o verdadeiro Salvador já veio e está no meio de nós. Jesus veio de mansinho, em surdina, de uma maneira muito simples e a nossa natureza humana recusa as coisas simples. Muitas vezes, estamos também como aqueles fariseus e mestres da Lei, quando não nos apropriamos das Palavras de Jesus quando nos diz que o reino de Deus é Ele próprio e que Ele está conosco até o fim dos séculos. Ficamos adormecidos (as) à espera de grandes sinais. Precisamos acordar e aproveitar mais uma vez a chegada de Jesus, neste Natal, sabendo que Ele é o reino dos céus e veio para permanecer no nosso coração. Jesus, concebido pelo Espírito Santo no seio de Maria é o nosso grande sinal. Precisamos dar essa notícia a todos, pois somos os novos João Batista. Somos ainda mais bem aventurados que ele, pois possuímos o reino de Deus que é um estado de espírito de paz e justiça. – Quem é Jesus para você? – Você já O encontrou ou está esperando alguém mais forte e poderoso? – Você vive o Natal como um tempo de recomeçar ou um tempo de festejar?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO