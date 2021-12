Ministério aprova Plano de Zoneamento do Porto do Mucuripe

Foi aprovado pelo Ministério da Infraestrutura o novo Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Fortaleza, o Mucuripe. A aprovação foi feita por meio da Portaria nº 1.498, publicada no Diário Oficial da União de hoje, terça-feira, 14.

Elaborado pela Companhia Docas do Ceará (CDC), o PDZ detalha a expectativa de uso das áreas do porto no curto prazo (4 anos), médio prazo (10 anos) e longo prazo (mais de 10 anos). Mais de 330 mil m² das áreas operacionais já estão disponíveis para arrendamento.

Para definir a utilização de cada uma das áreas, além de critérios de avaliação da vocação e da expectativa de crescimento de movimentação de cargas e passageiros, a companhia priorizou a atração de investimentos privados por meio da disponibilização de áreas operacionais e não operacionais para concessão.

O PDZ é composto por uma parte textual e uma base de dados georreferenciada que já estão disponíveis para consulta no site da CDC.