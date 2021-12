BNB e FNE financiarão indústrias de roupas do Ceará

Empresas do trade da moda associadas ao Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas de Homem e Vestuário no Estado do Ceará (Sindroupas) terão acesso a linhas de crédito de financiamento do FNE, junto ao Banco do Nordeste.

Para isso, foi celebrado nesta quarta-feira, na sala da presidência da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), um acordo de cooperação técnica do Sindroupas com o BNB.



O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, disse durante o evento que a iniciativa unificará as empresas e o sindicato e fortalecerá o segmento da moda do Ceará.

“O Senai-Ceará assumirá as oficinas de qualificação do pessoal das empresas de confecções no interior do estado. Nós temos interesse de que o Banco do Nordeste desenvolva um trabalho novo, no sentido de financiar essas oficinas”, disse Ricardo Cavalcante.

Por meio do financiamento das empresas de confecções, a expectativa é de que sejam gerados, até o fim do próximo ano, 30 mil novos empregos somente na cadeia produtiva da moda.

“Esse acordo vai permitir que o BNB faça novos investimentos. Vamos conseguir disponibilizar mais recursos para o setor, e de forma mais célere. Será uma oportunidade de crescimento para as empresas”, avaliou o superintendente do Banco do Nordeste, Livio Tonyatt Barreto da Silva, também presente ao evento.

O presidente do Sindroupas, Lélio Matias, afirmou que a celebração do acordo como é uma sinalização positiva do BNB para o segmento confeccionista.

“Vamos levar ao micro, pequeno, médio e grande empresários o acesso ao crédito de forma diferenciada, a partir das ações do Programa 100% CE”, disse ele.

Durante o evento foi aventada a ideia de que esse acordo de cooperação técnica seja estendido aos demais sindicatos que atuam no trade da moda.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção no Estado do Ceará (Sindconfecções), Daniel Gomes, acredita que a parceria com o BNB é sinônimo de desenvolvimento.

“Crédito é desenvolvimento, produção e negócio”, ressaltou ele.