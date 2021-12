XP Investimentos descobre e compra terra na Praia do Preá, no Ceará

Atenção! A XP Investimentos – uma das maiores e mais demandadas consultorias financeiras do país – comprou, por um valor ainda não revelado, um terreno em frente à belíssima Praia do Preá, no município de Cruz, no Litoral Norte do Ceará, 12 quilômetros aquém de Jericoacoara.

A fonte desta informação revelou que no imóvel – que tem cerca de 50 metros de frente por 250 metros de fundo – a XP pretende construir o que será uma área exclusiva de lazer destinada aos seus principais executivos, para os quais a empresa também implantará, noutra área da mesma praia, um conjunto de residências de alto padrão.



Ainda de acordo com a fonte, o imóvel adquirido pela XP pertencia a um norte-americano.

O outro imóvel em negociação é de propriedade de um nativo. “Tudo está a indicar que a negociação teve sucesso”, acrescentou o informante.

Por que a XP escolheu a Praia do Preá, no litoral cearense, para fazer esse investimento?

A resposta parece ser uma só: é lá que está o melhor espaço mundial para a prática do “kite surf”, um esporte que cresce e que atrai executivos júniores e seniores dos cinco continentes.

Os executivos da XP incluem-se entre os que gostam de surfar e voar sobre as ondas do mar, para o que não deve faltar vento com velocidade constante. E vento é o que há de sobra na Praia do Preá, que, igualmente, oferece aos kitesurfistas infraestrutura turística que começa com uma boa rede de hotéis e pousadas.

Criada em 2001 pelo jovem Guilherme Benchimol, que, com a cara e a coragem, decidiu enfrentar os bancos e promoveu uma verdadeira revolução no mercado financeiro, a XP é um “case de sucesso”.



Uma das causas desse sucesso é o cuidado que a empresa dispensa aos seus executivos, oferecendo-lhes as melhores condições de trabalho e concedendo-lhes bom lazer. O projeto que a XP desenha para a Praia do Preá encaixa-se nesse cuidado.

CÂMARA DO AGRONEGÓCIO ELEGE BROK

Houve eleição, ontem, para a presidência da Câmara Setorial do Agronegócio, que ainda está, erradamente, abrigada na Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece).

Por aclamação, Edson Brok, sócio e CEO da produtora de bananas Nordeste Vegetais, foi eleito presidente. José Antunes, da Cambi Lacticínios, para vice-presidente. E André Siqueira, do Sindalimentos, para secretário.



CONGESTIONAMENTO NA BEIRA MAR

Engenheiros leitores desta coluna enviaram mensagem sobre a construção de novos condomínios residenciais verticais na Avenida Beira Mar, alertando para o fato de que esses arranha céus são fontes geradoras de tráfego.

E a Beira, recentemente modernizada, não tem pistas com espaço SUFICIENTE para absorver tanto tráfego.

Eles dizem: haverá grandes congestionamentos na hora do rush.

2021 FOI DESAFIADOR. 2022 SERÁ ANO DE CAUTELA

Como foi 2021 para a Resibras, grande produtora e exportadora cearense de castanha, como foi 2021? Seu sócio e CEO Antônio Lúcio Carneiro responde:

“Este ano de 2021 foi muito desafiador para as empresas em todo o mundo, tendo em vista o difícil contexto inflacionário, de interrupção de cadeias produtivas e de problemas ligados à logística.

“Nossa empresa apresenta robustos números com um crescimento em volumes e receitas ao redor de 10% comparado com o mesmo período do ano passado.

“O novo ciclo, que se iniciou recentemente em outubro, deve ainda estar incerto pois a inflação prejudica até os exportadores que veem, a exemplo de outros setores, retenção de estoques no campo, para nós uma surpresa já que pelo sétimo ano consecutivo vínhamos em uma crescente de sustentabilidade com mais de uma centena de fazendas sendo cuidadosamente assistidas.

“Veremos em 2022, daqui a doze meses, quando as reações do mercado externo e o cenário interno bastante sensível à política em ano de eleição revelarão os seus efeitos.

“Estamos adotando posição conservadora em relação a investimentos para 2022 e todo nosso foco está em ganhos de produtividade e na ampliação do nosso leque comercial para além dos 30 países que alcançamos.

“Muito bom ver o trabalho da nossa Fiec trabalhando com o empresariado e o governo do Estado para ampliar as pautas de desenvolvimento econômico e social do Ceará. Boa governança nos faz o estado líder do Nordeste. E nossa crença no país é grande”.



TOMATES CEREJA: DA IBIAPABA PARA O NORDESTE

Em 1,5 hectare totalmente protegido por estufas, a Mirante Vegetais, do francês Regis Molenat, um especialista em hortaliças, e do paulista-cearense Edson Brok, produz em Carnaubal, na Serra da Ibiapabada, tomates da variedade “cereja bombom”, comercializados para a Região Nordeste, de Recife (PE) a São Luís (MA).

“Não temos interesse de expandir nosso mercado para o Sudeste do País, por várias razões, entre as quais o elevado frete rodoviário e as grandes distâncias”, diz Molenat.

Toda a produção, que dura o ano inteiro, está antecipadamente vendida para as redes de supermercados nacionais e regionais nordestinos.

Regis Molenat informa que a Mirante Vegetais utiliza a mais avançada tecnologia para a produção de tomate cereja, cuja semente é fornecida, com exclusividade no Brasil, por uma empresa francesa.

Ele antecipou que está desenvolvendo testes com “um novo produto, que pode ser outro vegetal”, mas desculpou-se por não fornecer mais detalhes a respeito, adiantando, apenas, que a semente também lhe será fornecida com exclusividade por uma empresa europeia.

EMBRAER E HOLANDESA TNO TORNAM-SE PARCEIRAS

Organização Holandesa de Pesquisa Científica Aplicada, a TNO assinou Memorando de Entendimento com a Embraer para o desenvolvimento de produtos e serviços de defesa e de dupla utilização nos domínios aéreo, marítimo, terrestre e espacial.

O memorando inclui ainda pesquisa conjunta, desenvolvimento de tecnologias e processos de inovação.

“Estamos muito satisfeitos por estreitar nosso relacionamento com a Embraer Defesa e Segurança por meio deste memorando. Vemos diversas oportunidades para estender nossa cooperação e, em conjunto, desenvolvermos tecnologias avançadas e inovações para uma sociedade segura. Estamos ansiosos para utilizar nosso conhecimento e as tecnologias complementares no domínio de defesa e segurança para benefício mútuo”, disse Marja Eijkman, Diretora da TNO Defense, Safety and Security.

O memorando tem por objetivo estender e aprofundar as relações comerciais de longo prazo entre as duas partes durante a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias-chave para aplicações de defesa, as quais podem fazer parte de futuras capacidades das plataformas existentes da Embraer, como o C-390 Millennium, ou de novas aeronaves, veículos e sistemas.

SENAI QUALIFICA PESSOAL PARA A LUPO

Por todo o próximo mês de janeiro, a Lupo – uma das mais famosas marcas brasileiras de roupas esportivas e moda íntima – inaugurará sua fábrica cearense em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Dono, também, das marcas Scala e Trifil, o Grupo Lupo procurou o Senai-Ceará, que já iniciou o curso de qualificação de sua primeira equipe de 150 costureiras. O curso é de Costureiro Industrial do Vestuário.

Carlos Alberto Mazzeu, diretor-superintendente da Lupo no Ceará, visitou a unidade do Senai de Parangaba, sendo recebido pelo seu coordenador, Enzo Rissi, e pela especialista técnica, Daniele Caldas.

UNIMED CEARÁ FAZ CAMPANHA COM BRÁULIO BESSA

Bráulio Bessa, poeta cearense que ganhou o Brasil, é o protagonista da nova campanha institucional da Unimed Ceará, que iniciará 2022 com um novo posicionamento, priorizando o acesso à saúde aos moradores de macrorregiões do interior do Estado.

A nova campanha da operadora de planos de saúde tem como um dos motes principais a frase “Cuidar bem é cuidar do nosso interior”.