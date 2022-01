Base de clientes da Brisanet salta 35% em 2021

Com 220 mil novos clientes, a telecom cearense Brisanet encerrou 2021 com crescimento de 35% na base de assinantes. Os números constam em relatório de dados operacionais divulgado na quarta-feira (12).

Com a expressiva alta no número de assinaturas, a empresa, que estreou na Bolsa de Valores (B3) em 2021, soma hoje mais de 840 mil clientes.

A Brisanet atua em sete estados do Nordeste - Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí e Sergipe.

A expansão também vem sendo registrada na rede de franquias do Grupo Brisanet, a Agility Telecom. Com 94 franqueados, a empresa fornece serviços a mais de 190 mil clientes em 5 estados do Nordeste – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Em 2021, a empresa arrematou três lotes regionais de espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste) no leilão do 5G da Anatel.