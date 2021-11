Brisanet ganha Leilão 5G: vitória da competência e ousadia

Não basta ser competente. Tem de ser, também, ousado.

O empresário cearense José Roberto Nogueira, nascido e criado no sertão de Pereiro, um município fincado sobre uma formação geológica com falhas que, de quando em vez, provocam tremores de terra, juntou a competência e a ousadia próprias do nordestino para conquistar ontem uma vitória espetacular:

Ele e sua empresa Brisanet ganharam o Leilão 5G nas regiões Nordeste e Centro Oeste, tornando-se, também, empresa operadora de telefonia móvel pessoal, além de provedora de internet, a maior da região, vale lembrar.

Antes de enfrentar e vencer o leilão de ontem, realizado na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília, José Roberto Nogueira, muito bem assessorado por consultores do mercado financeiro, foi à Bolsa de Valores B3, onde captou, no dia 21 de agosto do ano passado, R$ 1,25 bilhão, exatamente o valor do lance ganhador.

Para José Roberto Nogueira, parece que o céu é o limite. Sua história de vida é dessas que, nos Estados Unidos, rapidamente se transformariam em filme em Hollywood.

Alfabetizado aos 15 anos, ele fez um curso de rádio técnico por correspondência e aí descobriu sua vocação para a eletrônica. Depois, trabalhou na Embraer, onde percebeu, por instinto, que o futuro próximo do mundo passaria, obrigatoriamente, pelo avanço das tecnologias nas telecomunicações.



Mergulhou fundo nas águas dessa aventura, chegou a ser vendedor de antenas parabólicas e foi cuidar de sua vida em Pereiro, onde, há 22 anos, fundou a Brisanet, tendo na cabeça a ideia de que as grandes operadoras de telefonia móvel e banda larga de internet não se interessariam pelo mercado de pequenas cidades nordestinas, nem de fazendas localizados, um universo ao qual ele se dedicaria de corpo e alma. E investiu nesse nicho de mercado.

Em muito pouco tempo, a Brisanet cresceu até tornar-se o que é hoje, a maior empresa nordestina de telecom, atuando em vários estados e centenas de cidades da região, enlaçando-as com cabos de fibra ótica.



Mas, para crescer e brigar com as multinacionais, teria de criar músculos. Foi ao mercado financeiro, levantou os recursos de que precisava e se apresentou ao leilão do 5G. E ganhou no Nordeste e no Centro Oeste.

Que se precate o trio Claro, Vivo e Tim: a Brisanet tem bala e tecnologia para abiscoitar boas fatias do mercado de telecom não só nas cidades sertanejas, mas também nas capitais.

Por exemplo: em Fortaleza, ela praticamente já cabeou toda a geografia da cidade e, agora, começa a oferecer seus serviços a preços competitivos.

CAMILO VAI À FIEC E PARABENIZA SEU PRESIDENTE

Cerca de 400 pessoas, entre as quais o governador do Estado, Camilo Santana, foram ontem à noite à sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) para cumprimentar o seu presidente, Ricardo Cavalcante, que celebrava, antecipadamente, o seu aniversário de 60 anos, que será no próximo dia 9, data em que iniciará longa viagem para Dubai, nos Emirados Árabes.

Ele integrará a missão empresarial da CNI que visitará a Feira Mundial de Dubai, aberta no último mês de outubro, onde o Brasil tem um grande estande que exibe suas potencialidades em todas as áreas – da economia à cultura.

MARQUISE PÕE MEIO AMBIENTE NO TEATRO

Bancado pelo Grupo Marquise, o projeto Ecocidadão retomou ontem, em Caucaia, a apresentação do espetáculo teatral “Presente de Cecília”, que conta a história de Marquinhos, um personagem que vem do futuro para explicar à menina Cecília a necessidade de cuidar do meio ambiente e de garantir uma vida susentável às próximas gerações.

Hoje, a peça será exibida em Maranguape. Depois, se-lo-á em Maracanaú, Juazeiro do Norte, Crato, Nova Olinda, Guaramiranga, Pacoti, Sobral e Jijoca de Jericoacoara.