Brisanet abre mais 194 vagas de emprego no Ceará e 600 no Nordeste

Em franca expansão dos negócios, a Brisanet, empresa cearense do setor de telecomunicações, está em processo de contratação para mais de 600 empregos no Nordeste neste mês de novembro.

Distribuição das vagas

As vagas (614 no total) são para os estados abaixo, com a seguinte distribuição:

Alagoas: 39

Bahia: 56

Ceará: 194

Paraíba: 53

Pernambuco: 150

Piauí: 53

Rio Grande do Norte: 37

Sergipe: 32

As principais oportunidades são para:

Instalador de telecomunicações

Promotor de vendas

Consultor de relacionamento comercial

Emendador de cabo fibra óptica

Cabista

Vagas comerciais, operacionais e administrativas.

Informa a Brisanet que o processo seletivo é feito online no site oficial da empresa, na aba “Trabalhe Conosco”. Na página, constam todas as vagas disponíveis e há a possibilidade de realizar a inscrição na vaga mais adequada ao perfil de cada candidato.

Cerca de 40 vagas são destinadas para a área de tecnologia. Os cargos são de analista de tecnologia de redes, programador, analista de testes e auxiliar de suporte ao usuário, e se destinam para as regiões de Juazeiro do Norte (CE) e Pereiro (CE). As vagas de emprego também são estendidas a Pessoas com Deficiência (PCD), informa a empresa.

Somente neste ano, a empresa de telecom já contratou mais de 3.600 pessoas.

Leilão do 5G

Na semana passada, a empresa garantiu, no leilão 5G, o lote regional 3,5 GHz no Nordeste e no Centro-Oeste, com o objetivo de levar internet móvel e de qualidade aos municípios com menos de 30 mil habitantes.

A Companhia assegurou os dois lotes com lances de R$ 105 milhões para a região do Centro-Oeste e R$ 1,25 bilhão para o Nordeste.

E arrematou também o lote da faixa 2,3 GHz para o Nordeste por R$ 111 milhões, que carrega o compromisso de levar 4G aos municípios e localidades sem essa cobertura.