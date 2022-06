Assaí abre 270 vagas de emprego para nova loja em Fortaleza

O Assaí Atacadista está com 277 oportunidades de emprego abertas em Fortaleza. A demanda é para o novo mercado de atacarejo da empresa, a ser inaugurado na Avenida Mister Hull.

A unidade pertencia ao hipermercado Extra e foi adquirida na negociação bilionária entre as marcas. Essa será a segunda loja do Ceará convertida de Extra para Assaí — a primeira foi a da Parangaba, que também está com vagas abertas. Resta agora o mercado do Montese.

Lista de vagas

As novas vagas abertas são para as seguintes funções:

Chefe de Seção

Fiscal de Prevenção de Perdas

Repositor de mercadorias

Operador de Caixa

Fiscal de Caixa

Auxiliar de Manutenção

Operador de Empilhadeira

Auxiliar de Cozinha

Açougueiro

Auxiliar de Açougue

Como se candidatar

Interessados devem se cadastrar exclusivamente neste link de recrutamento até o dia 19 de agosto. É necessário informar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado online.