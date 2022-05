Assaí abre 250 empregos para nova unidade em Fortaleza que pertencia ao Extra

O Assaí Atacadista está com mais de 250 vagas de emprego abertas em Fortaleza. As oportunidades são para a nova unidade do grupo, ainda a ser inaugurada, na Avenida Senador Fernandes Távora, nº 45 (Parangaba).

Essa loja, que está em obras, pertencia à rede de hipermercados Extra e foi incluída no negócio com o Assaí, que adquiriu 70 unidades do Extra no País.

Confira as vagas abertas

Chefe de Seção;

Fiscal de Prevenção de Perdas;

Repositor de mercadorias;

Operador de Caixa;

Fiscal de Caixa;

Auxiliar de Manutenção;

Operador de Empilhadeira;

Auxiliar de Cozinha;

Açougueiro;

Auxiliar de Açougue

Como se candidatar

Interessados em participar do processo seletivo devem se cadastrar, exclusivamente, neste site de recrutamento, até o dia 15 de junho.

É necessário informar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo será feito inteiramente online.

De acordo com o Assaí, a nova loja vai gerar até 50% mais postos de trabalho em relação ao Extra. Os colaboradores que atuavam no local terão prioridade no processo seletivo.

A loja está sendo totalmente reformulada e contará com amplo estacionamento, informou a empresa.

No total, três lojas que eram da bandeira Extra em Fortaleza se tornarão Assaí:

Extra Parangaba

Extra Montese

Extra Mister Hull