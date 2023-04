ArcelorMittal e Casa dos Ventos investirão R$ 4,2 bilhões em usina eólica

A ArcelorMittal Brasil anunciou que irá formar uma joint venture com a Casa dos Ventos, empresa cearense de energia renovável, para o desenvolvimento de um projeto de energia eólica de 553,5MW. O projeto receberá investimento de R$ 4,2 bilhões.

O objetivo é assegurar e descarbonizar parte considerável das necessidades futuras de eletricidade das operações da empresa no Brasil. A previsão é que a usina atenda 38% das necessidades totais de eletricidade da ArcelorMittal no Brasil em 2030.

A ArcelorMittal Brasil terá 55% de participação na JV, com a Casa dos Ventos detendo os 45% restantes. A transação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 12 de abril e será concluída nos próximos 15 dias.

O CEO da ArcelorMittal, Aditya Mittal, destacou a relevância ambiental da iniciativa, além dos benefícios financeiros para a empresa. Segundo ele, a usina irá reduzir os custos de eletricidade e fornecer segurança para as operações da companhia a longo prazo.

Aditya Mittal CEO da ArcelorMittal "A recente aquisição da CSP aumentou imediatamente a nossa presença no mercado brasileiro, que é de alto crescimento, e nos trouxe opções futuras promissoras. À medida que expandimos nossa presença e agregamos valor no Brasil, estamos conscientes da responsabilidade que temos em descarbonizar nossas operações. Ao nos tornarmos parceiros de um respeitado operador de transição energética, a Casa dos Ventos, temos vantagens competitivas como o clima brasileiro, favorável para a geração de energia renovável que nos permitirá progredir mais rapidamente em direção às nossas metas climáticas”

O presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO Aços Longos e Mineração LATAM,Jefferson De Paula, também ressalta a importância da usina para concretizar os planos de expansão.

"Além da recente aquisição da CSP, hoje ArcelorMittal Pecém, temos vários projetos downstream de crescimento orgânico em andamento que ampliam nossa presença e aprimoram nossa capacidade de produzir produtos de maior valor agregado. Esses planos de expansão levarão a um aumento natural de nossas necessidades energéticas. Este projeto nos prepara para o futuro, garantindo que possamos atender nossas necessidades de energia no longo prazo de forma responsável, sustentável e com redução de custos”, detalha.

O complexo Eólico Babilônia Centro ficará localizado na Bahia. A localização foi escolhida devido a aspectos como fatores de carga de alta capacidade (mais de 50%) e a curta distância (23 km) para conectar-se à rede elétrica nacional. Existe, também, o potencial de expandir a capacidade do projeto adicionando mais 100 MW de energia solar.

O projeto está atualmente em fase de licenciamento ambiental e regulatório, com obras previstas para começar ainda neste ano e comissionamento operacional em 2025. A ArcelorMittal Brasil irá assinar um contrato de compra de energia de 20 anos com a JV para o fornecimento de eletricidade.

Sobre a ArcelorMittal

Maior produtora de aço do Brasil e líder no mercado global, o Grupo ArcelorMittal tem cerca de 158 mil empregados, sendo 16 mil no Brasil e atende clientes em 155 países, com o propósito de criar aços inteligentes para as pessoas e o planeta.

A empresa tem unidades industriais em sete estados (CE, ES, MG, MS, RJ, SC e SP), além de unidades de distribuição e serviços em todo o país, sendo a única do setor no Brasil a contar com a certificação ResponsibleSteel.

As plantas brasileiras têm capacidade de produção anual de 7 milhões de toneladas de minério de ferro e de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto, com aplicação nas indústrias automobilística, de eletrodomésticos, construção civil e naval, entre outras. A empresa atua, ainda, em áreas diversificadas como geração de energia para consumo próprio, produção de biorredutor renovável (carvão vegetal a partir de florestas renováveis de eucalipto) e tecnologia da informação.

Sobre a Casa dos Ventos

A Casa dos Ventos é uma empresa brasileira de energia que desenvolve, constrói e opera projetos de geração de energia a partir de fontes renováveis. Responsável pela maior campanha de medição de ventos já empreendida no mundo, a empresa desenvolveu um em cada quatro dos projetos eólicos em operação no Brasil.

Para avançar em sua posição de player estratégico no setor, a Casa dos Ventos conta com o maior portfólio de projetos eólicos e solares do País, com aproximadamente 20 GW de capacidade. A companhia também é líder em oferecer soluções customizadas para apoiar a transição energética de grandes consumidores. Recentemente, a Casa dos Ventos anunciou uma joint venture com a TotalEnergies para desenvolver, construir e operar em conjunto o portfólio renovável no Brasil, incluindo projetos de hidrogênio e amônia verde.

A Casa dos Ventos é signatária do Pacto Global da ONU e trabalha de forma alinhada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as melhores práticas de ESG, preservando os biomas locais, desenvolvendo projetos sociais nas comunidades em que está presente e contribuindo para uma economia de baixo carbono.