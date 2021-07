Análise: Ceará se consolida na corrida do hidrogênio verde

Num intervalo de menos de 24 horas o Ceará assinou dois memorandos de investimentos que somam US$ 13 bilhões no setor de hidrogênio verde, considerado por especialistas o futuro indutor da economia local.

Estes acordos, firmados com a Qair Brasil e a Fortescue, se anexam ao primeiro grande empreendimento anunciado no início do ano, a usina da australiana Enegix.

Ao todo, tem-se a projeção de pelo menos US$ 18 bilhões em aportes apenas considerando estes três megaempreendimentos.

Na dianteira da concorrência

Isto coloca o Ceará na dianteira de um mercado rico e ainda pouco explorado, o qual provavelmente se tornará mais competitivo ao longo dos próximos anos, considerando não só outras unidades da Federação que devem ingressar nesta rubrica, como também atores internacionais.

O que se testemunha agora é, provavelmente, a gênese de um novo ciclo econômico para o Ceará, ancorado na enorme capacidade de produção de energia limpa.

Ainda levará tempo até que os primeiros reflexos concretos comecem a ser sentidos, mas o horizonte que se configura é animador.