Mais uma vez os eternos favoritos

Desde 1996, o título de campeão cearense tem ficado ou com o Fortaleza ou com o Ceará. O Leão ganhou 16. O Vozão ganhou 12. Agora, pela primeira vez na história haverá a possibilidade de termos um hexacampeão. Por isso mesmo cresce a importância do certame estadual de 2024. A maioria da crônica entende como pouco provável um outro time ganhar a competição, já pela diferença de estrutura física, de elenco e de receita que o Fortaleza e o Ceará têm. Mas a graça do futebol está nas surpresas. Quem poderá quebrar esta sequência de 28 anos? O Ferroviário, pela história, tradição e pelo bicampeonato da Série D nacional, parece ser o mais credenciado a realizar o feito. O Iguatu, embora tenha sido eliminado na pré-Copa do Nordeste, encarou o CSA e o ABC fora de casa, empatando os dois jogos no tempo normal. Uma demonstração de personalidade. Se o Iguatu conseguir a proeza de ganhar o título estadual, estará quebrando dois tabus ao mesmo tempo: seria o primeiro time do interior a sagrar-se campeão com a bola rolando (o Icasa foi campeão de 1992, mas mediante uma medida administrativa que proclamou quatro campeões) e o primeiro a quebrar a supremacia de 28 anos de Fortaleza e Ceará.

DESAFIO

A vaga de ídolo do Ceará continua disponível. A camisa nove está sem dono. O maior dono de todos os tempos foi o ídolo Gildo Fernandes de Oliveira, que também é o maior artilheiro da história do clube com 246 gols. Depois vieram Sérgio Alves e Magno Alves. Quem deu sinais de que poderia ser ídolo foi Arthur Cabral, mas logo foi vendido. Atenção atacantes: a vaga está aí.

REPERCUSSÃO

Não sei até que ponto a eliminação prematura do Ferroviário, que saiu da pré-Copa do Nordeste logo no primeiro jogo, possa ter abalado o moral do grupo para a temporada estadual. Prefiro acreditar que o insucesso tenha sido entendido como fato normal do futebol, onde nem sempre o favorito vence.

PV

Desafiando o tempo. Quando o Castelão foi inaugurado no dia 11 de novembro de 1973, houve a impressão de que o Estádio Presidente Vargas estaria aposentado para os jogos da primeira divisão cearense. O tempo cuidou de mostrar que o velho PV teria a sua serventia continuada. No sábado próximo Ferroviário x Floresta será no PV. E, no domingo, Maracanaú x Ceará será no PV também.

TÍTULOS

Eis os títulos de Fortaleza e Ceará, desde 1996 para cá. O Ceará foi campeão em 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. O Fortaleza foi campeão em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Foram 16 títulos do Fortaleza e 12 do Ceará.

RECORDANDO